ODÜ-Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü iş birliği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ODÜ-Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü iş birliği - Son Dakika Ekonomi

ODÜ-Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü iş birliği

6 saat önce

Ordu Üniversitesi (ODÜ), Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapmaya hazırlanıyor.

ODÜ-Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü iş birliği, System.String[]

Ordu Üniversitesi (ODÜ), Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapmaya hazırlanıyor.


Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında gerçekleştirilecek ortak araştırma, proje ve işbirliğine ilişkin fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, arıcılık ve arı ürünleri konusunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Rektör Akdoğan, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde bal ile ilgili tüm konuların araştırıldığı bir ortam ve imkanın söz konusu olduğunu belirtti. Akdoğan, "Bununla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokol çerçevesinde Üniversitemiz ile Arıcılık Enstitüsü Müdürlüğü arasında gerçekleştirilecek iş birliğinin kapıları açıldı. Dolayısıyla arıcılık ve bal üretimi konusunda Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesi konumunda olan ilimizde arıcılık yapan insanlarımızın daha verimli ve kaliteli bal üretebilmeleri son derece önem arz etmektedir" dedi.


Ordu Üniversitesi ve Arıcılık Enstitüsü Müdürlüğü olarak üreticileri, bilimsel bir çerçevede ve profesyonel bir şekilde üretim yapmaları için, daha donanımlı hale getirmeyi planladıklarını belirten Akdoğan, "Bunun için de Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Arıcılık Enstitüsü Müdürlüğümüz ile gerekli iş birliğini sağlayacak ve üreticiler için düzenlenecek seminer, konferans ve ilgili eğitimlerle Ordu'nun bal üretiminde ulusal ve uluslararası arenada marka olmasına vesile olacağız" diye konuştu. - ORDU

Rektör, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:56 Kaynak: İHA
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