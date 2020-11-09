ODÜ Turizm Fakültesi gün sayıyor - Son Dakika

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Turizm Fakültesi gün sayıyor.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Güzelyalı Yerleşkesi'nde çalışmalarına devam edilen Turizm Fakültesinde incelemelerde bulundu.

Toplamda 5 bin 800 metrekare alana sahip olan Güzelyalı Yerleşkesi'nde eğitim faaliyetlerine başlayacak olan ODÜ Turizm Fakültesi'nde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Eğitim öğretim faaliyetlerini bin 300 metrekarelik alanda sürdürecek olan Turizm Fakültesi'ne toplamda bin metrekare alan üzerine 50 kişinin konaklayabileceği 14 odalı bir Uygulama Oteli yapılıyor. Bununla birlikte 150 metrekarelik bir alan üzerine Uygulama Restoranı yapılması planlanıyor.

Turizm Fakültesinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Şafak Şahin'den bilgi Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, "Üniversitemizin Turizm Fakültesi ve Uygulama Oteli'ni inşallah bu binada hizmete açacağız. Fakültemizin daha önceki yıllarda kağıt üzerinde açılımı gerçekleştirilmiş, biz de onu fiili olarak hayata geçireceğiz. Ordu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile önceden Ziraat Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi olarak hizmet veren binamızı orijinal halini koruyarak yeni dönemde Turizm Fakültesi ve Uygulama Oteli olarak hizmete açacağız" dedi.

Şu anda tadilat çalışmalarının devam ettiğini belirten Akdoğan, "Binamızın arka tarafında daha sonradan inşa edilen bölüme, içerisinde gerekli düzenlemeleri yaparak 40-50 kişinin konaklayabileceği 14 odalı bir Uygulama Oteli inşa ediyoruz. Uygulama Oteli öğrencilerimizin turizm anlamında eğitim faaliyetlerine devam ederken teoride edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürecekleri bir saha olacaktır. İnanıyorum ki Turizm Fakültemiz Üniversitemize ve ilimize bir katkı sağlayacaktır. Ordu Üniversitesi olarak şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkı sunma hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - ORDU