Son Dakika › Güncel › ODÜ Yönetim Kurulu Toplantısı dijital ortamda yapıldı - Son Dakika
ODÜ Yönetim Kurulu Toplantısı dijital ortamda yapıldı
6 saat önce
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı, korona virüs salgını nedeniyle önlem amaçlı dijital ortamda yapıldı.
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı, korona virüs salgını nedeniyle önlem amaçlı dijital ortamda yapıldı.
Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Niyazi Taşçı ve Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Güler ile fakülte dekanları, bulundukları yerden uzaktan erişim teknolojisi ile bağlanarak katıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini gösteren salgından dolayı alınan tedbirler kapsamında dijital ortamda gerçekleştirilen toplantıda, üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar, eğitim öğretim süreci ile uzaktan eğitim faaliyetleri gibi birçok konu ele alındı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı