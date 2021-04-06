ODÜH Daire Başkanı Özgür Balcı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

ODÜH Daire Başkanı Özgür Balcı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

06.04.2021 09:05
ODÜH Daire Başkanı Özgür Balcı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti, System.String[]

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler (ODÜH) Daire Başkanı Özgür Balcı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler (ODÜH) Daire Başkanı Özgür Balcı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Balcı, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'ı makamında ziyaretinde, müdürlüğün 2021 yılı program ve odun dışı orman ürünleri eylem planları kapsamında durum değerlendirmesi yaptı.

Karaisalı ilçesinde kurulan lavanta bahçesini ve mesire yerlerini ziyaret eden Balcı, Pos Orman İşletme Müdürlüğü Meydan Yaylası Ekoturizm Alanı'nı inceledi.

Kozan'da bal kooperatifini ziyaret ederek Başkan Emrah Zararsız ile Adana Bal Birlik Başkanı Yunus Kılıçkaya'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, Kozan İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda Saimbeyli, Feke, Kozan ve Kadirli orman işletme müdürleri ekibi ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Balcı, yapılan çalışmaları başarılı bulduğunu belirterek, ekoturizm konusunda Adana'nın çok büyük potansiyele sahip olduğunu, insanların doğayla bütünleşme ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması açısından mesire yerlerinin önemli olduğunu kaydetti.???????

Orman Genel Müdürlüğü, Kozan, Adana, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ODÜH Daire Başkanı Özgür Balcı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronanın çıkış noktası olan Çin'den bir korkutan haber daha: Çiftlikte domuz vebası tespit edildi Koronanın çıkış noktası olan Çin'den bir korkutan haber daha: Çiftlikte domuz vebası tespit edildi Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Rusya lideri Putin'in Arktik bölgedeki gizli planı deşifre oldu! Resmen yığınak yapmışlar Rusya lideri Putin'in Arktik bölgedeki gizli planı deşifre oldu! Resmen yığınak yapmışlar Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir Barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı Barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı.         
10:05
Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor         
09:42
Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı         
09:25
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı         
08:35
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz         
07:54
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı         
23:36
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz         
18:29
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı         
15:39
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 10:13:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ODÜH Daire Başkanı Özgür Balcı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei