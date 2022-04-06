Ödül alan kadın girişimci, ihracatı artırmaya odaklandı - Son Dakika
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Ödül alan kadın girişimci, ihracatı artırmaya odaklandı

06.04.2022 11:06

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde devlet desteğiyle kurduğu sebze ve meyve kurutma tesisiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde girişimcilik ödülü alan Yasemin Korkut, kadın istihdamını ve ihracatı artırmayı hedefliyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde devlet desteğiyle kurduğu sebze ve meyve kurutma tesisiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde girişimcilik ödülü alan Yasemin Korkut, kadın istihdamını ve ihracatı artırmayı hedefliyor.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Korkut, 11 yıl önce kuru incirleri bahçesinde kurutup sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Talebin artması üzerine portakal, muz, mandalina, ananas, elma, kivi, turp, patlıcan ve biber gibi ürünleri de kurutma listesine alan Korkut, pazardaki boşluğu görerek Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) hibe desteğiyle 200 metrekarelik bir tesis kurdu.

İşleri hızla büyüyen Korkut, geçen yıl da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) 400 bin liralık destek alarak üretim kapasitesini günlük 1,5 tondan 5 tona çıkarttı.

Mahallenin eski ismi olan "Bilara" markasıyla ürettiği 140 farklı ürünle 40 kadına istihdam sağlayan Korkut, bu yıl ihracata da başladı.

Yasemin Korkut'un başarı hikayesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Mart'ta düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınları Ödül Töreni'nde alınan "2022 Girişimcilik Ödülü" ile taçlandı.

"Ürünler, sıfır atık kalana dek işleniyor"

İki çocuk annesi, 39 yaşındaki Korkut, AA muhabirine, kendilerine ait bahçeler ve üreticilerden satın aldıkları yaş meyve ve sebzeleri bazen elle, bazen de makineyle cips şeklinde kestikten sonra kuruttuklarını söyledi.

Yılın 12 ayı üretim yaptıklarını anlatan Korkut, taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini dile getirdi.

Mahallesindeki kadınlara istihdam sağladığı için gururlu olduğunu vurgulayan Korkut, şöyle devam etti:

"Bu köye ilk defa bir kargo aracının girmesini sağladık. Bölgemizde yetişen aklınıza gelebilecek her türlü meyve ve sebzenin doğal olarak kurutma işlemini yapıyoruz. Meyvelerin en sağlamlarından kurutmasını yapıyoruz. Bunun yumuşak olgun olanlarından reçel ve marmelat yapıyoruz. Kabuğu atılmaya uygun olmayanları da kurutarak un haline getiriyoruz. Kabuklardan sirke de yapıyoruz. Tesisimize gelen bir ürün, sıfır atık kalana dek işleniyor."

Hedef döviz gelirini artırmak

Bu işe tek başına başladığını, sayının giderek arttığını, sezonda 40 kişiye kadar çıktıklarını anlatan Korkut, ilk ihracatlarını Malezya ve Dubai'ye yaptıklarını söyledi.

Hollanda'ya 40 tonluk bir konteyner hazırladıklarını anlatan Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa pazarında ürünlerimizi tanıtıp ülkemize döviz getirmeyi hedefliyoruz. Kadının gücü çok önemli. Kadın istihdamı yaratmak benim ilk önceliğimdi. Kadının ekonomide kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi, bunu kırsal alanda başarabilmesi ve örnek olması benim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Bu süreçte KOSGEB ve TKDK'den aldığım destek çok önemliydi. İnanmak başarmanın yarısıdır, ben başardım sıra sizde."

KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger ise destek verdikleri bir kadın girişimcinin böylesi bir başarıya ulaşmasının kendilerini de gururlandırdığını ifade etti.

Ödül alan kadın girişimci, ihracatı artırmaya odaklandı
Ödül alan kadın girişimci, ihracatı artırmaya odaklandı
Ödül alan kadın girişimci, ihracatı artırmaya odaklandı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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