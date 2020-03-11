Ödül kazanan projeyi görüştüler - Son Dakika
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Ödül kazanan projeyi görüştüler

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Cumhurbaşkanlığı tarafından 500 bin TL ile ödüllendirilen 'Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu' isimli proje ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldi.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Cumhurbaşkanlığı tarafından 500 bin TL ile ödüllendirilen 'Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu' isimli proje ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantıda projenin uygulama detayları masaya yatırıldı.


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması' sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu" isimli proje 500 bin TL ödül almaya hak kazandı. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bir araya gelerek projenin uygulama detayları ile ilgili olarak istişare toplantısı düzenledi.


"Akıllı uygulamalar arasında örnek proje"


Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu projesi ile tarımsal meteorolojik veriler elde edilip değerlendirildikten sonra üreticilere iklim yönünden, zirai hastalıklar ve zararlılar yönünden almaları gereken önlemler hakkında kısa mesaj uyarısı yapılacağını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Çağımızın gereği olarak teknolojik yeniliklerin ve yazılım programlarının tarım alanlarında kullanımının sağlanması ile daha sağlıklı tarımsal ürünlerin üretilmesine katkı sağlanacaktır. Akıllı uygulamalar arasında örnek olarak gösterilecek projemiz ile üreticilerin üretim masraflarını düşürecek, ilaç kalıntılarının azaltılmasıyla çevreye verilen zarar azaltılacak, tüketicilerin daha sağlıklı koşullarda yetiştirilen ürünlere ulaştırılması sağlanacak ve tarımsal üretimde kullanılacak teknolojinin ve yazılımların geliştirilmesine ilham kaynağı olacaktır" dedi. - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
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