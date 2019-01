Ödül sistemi ile çocuklara camiler sevdiriliyor

Ödül sistemi ile çocuklara camiler sevdiriliyorKüçük çocuklar ezberledikleri sure ve hadislere göre puan toplayıp ödül kazanıyorŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da bir derneğin çocuklara, camide namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlıkları hayat tarzı haline getirmek amacıyla düzenlediği yarışma kapsamında en çok sure ve hadis öğrenenler ödüllendiriliyor.Şanlıurfa'da çeşitli eğitim faaliyetlerini sürdüren bir dernek, çocuklara camide namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlıkları hayat tarzı haline getirmek amacıyla yarışma düzenledi. Yarışma kapsamında en çok sure ve hadis öğrenen öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor. Dernek yetkilisi Yusuf Bellik, amaçlarının meraklı, vasıflı, çevreye duyarlı, dini eğitimli ve daha da önemlisi dünyaya geliş gayesini bilen, ülkesini milletini seven birer Müslüman toplumun oluşmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Şanlıurfa'daki 25 camide düzenlenecek olan yarışmanın, 3 kategoride 06 - 13 yaş grubu çocukları kapsayacağı belirtildi.Dernek yetkilisi Yusuf Bellik, yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yarışma 06 - 13 yaş arası erkek çocuklara camide namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlıkları hayat tarzı haline getirmeyi sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Tabi ki burada bir hedefimiz var. 'Ağaç yaş iken eğilir' atasözünden yola çıkarak meraklı, vasıflı, çevreye duyarlı, dini eğitimli ve daha da önemlisi dünyaya geliş gayesini bilen ve ülkesini milletini seven birer Müslüman toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır. Geçen yıl Şanlıurfa'da 16 camide bu yıl ise merkez ile birlikte toplamda 5 ilçenin 25 camisinde düzenlenecek yarışmamız 3 kategoriden oluşmaktadır. A kategorisi 6-7 yaş, B kategorisi 8-9-10 yaş, C Kategorisi ise 11-12-13 yaş arası çocuklardan oluşmaktadır. Çocuklar her namaz vaktinde camide namaz kılarak ve kendi kategorisindeki namaz surelerini ezberleyerek puan alacaklardır. Bu etkinliğin sonunda en çok puanı alan ilk 3 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi ödül alacaktır. Genel olarak yarışmaya katılan bütün çocuklara hediyeler verilecektir. Yarışma 21 Ocak Pazartesi günü sabah namazı ile başlayıp 31 Ocak Perşembe günü yatsı namazı ile sona erecektir. Kayıt olmak isteyen çocuklara da 'Haydi çocuklar Camiye' adlı internet sitesinden kayıt olabilirler. Ben burada bütün yarışmacı çocuklarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.Yarışmaya katılan çocuklar ise, düzenlen yarışma kapsamında daha çok camiye gittiklerini ve hem sure hem de hadisi şerif öğrendikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.