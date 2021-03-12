Ödül töreninde Kerem Bürsin'e laf atan Baj J hakkında şaşırtan gerçek!
12.03.2021 10:56
'Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Ödül Töreni' dün gece gerçekleşti. Ödül töreninin üstlenen Bay J, Kerem Bürsin'i hedef almıştı. Bay J hakkında pek fazla bilinmeyen o gerçek ortaya çıktı. İşte dün gecenin perde arkası ve Baj J hakkında şaşırtan o gerçek...
Snob Magazin'in haberine göre; '2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü almak üzere sahneye davet edilen ünlü oyuncu Kerem Bursin, bir konuşma yaptı.
'DÜNYA DÜZENİ ARTIK DEĞİŞMELİ'
Bursin konuşmasında, " İyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler, umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Daha güzel günler bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar." diye konuştu.
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