Ödül töreninde Kerem Bürsin'e laf atan Baj J hakkında şaşırtan gerçek!

Snob Magazin'in haberine göre; '2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü almak üzere sahneye davet edilen ünlü oyuncu Kerem Bursin, bir konuşma yaptı.

'DÜNYA DÜZENİ ARTIK DEĞİŞMELİ'

Bursin konuşmasında, " İyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler, umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Daha güzel günler bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar." diye konuştu.



