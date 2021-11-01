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Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu - Son Dakika

Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu

01.11.2021 10:17

Adana'da 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ödüllendirilen polis memuru Cumhur Acarca eroinle yakalandı. Acarca, 24 kilo 600 gram eroinle gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışma sonucu, 29 Ekim gecesi Ereğli yolunda Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu.

UYGULAMA NOKTASINDAKİ POLİS MEMURUNA ÇARPTI

Kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği Acarca, Ereğli- Adana kara yolunda başka bir araca çarptı.

Uyuşturucu ile mücadelede başarı belgesi verilen narkotik polisi, 24 kilo eroinle yakalandı

GÖZALTINA ALINMAK İSTENDİ, ARBEDE ÇIKTI

Kaza sonrası Acarca ile yanındaki eşi Nurcan Acarca, gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur Acarca, görevli polislere direnince arbede yaşandı. Bu sırada polis memuru Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. Acarca'nın çarptığı Yasin Noyan ile birlikte yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

EŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Güçlükle etkisiz hale getirilen Cumhur Acarca'nın aracında yapılan aramada 48 parça halinde, 24 kilo 600 gram eroin ile 2 tabanca ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Cumhur Acarca ile eşi Nurcan Acarca, sorguya alındı. Cumhur Acarca ifadesinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi Nurcan Acarca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 YIL ÖNCE 'BAŞARI BELGESİ' ALDI

Tutuklanan Cumhur Acarca'nın ise Adana'da 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ödüllendirilen 2 polis memurundan biri olduğu ortaya çıktı. 2019'daki uyuşturucu hap sevkiyatı ihbarı üzerine Sarıçam ilçesinde kaçmaya çalışan şüphelileri arkadaşı İ.Y. ile sıkı takip sonucu yakalayan Cumhur Acarca'yı, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş makamında kabul etmişti. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Demirtaş, Cumhur Acarca ile İ.Y.'ye 'Başarı Belgesi' vermişti.

Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu

Mahmut Demirtaş, Polis Memuru, Uyuşturucu, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu - Son Dakika
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