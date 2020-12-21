Ödüller sağlık kahramanlarına - Son Dakika

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen " Türkiye'nin Sağlık Ödülleri" düzenlenen törende sahiplerini buldu.

İstanbul Tıp Fakültesi ve DoktorClub işbirliği ile düzenlenen Türkiye'nin Sağlık Ödülleri, Türkiye'de sağlık hizmet sunumunda, ilham verici ve yenilikçi fikirlerin ortaya konup uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek, sektörde farklılık ve farkındalık oluşturarak öne çıkan proje, araştırma ve uygulamaların artmasına katkıda bulunmak amacıyla veriliyor.

'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri'nde bu yıl yapılan toplam 122 geçerli başvuru arasından, 106 kişiden oluşan jürinin ön değerlendirmesi ile 70 aday finale kalmıştı. Finalistler daha sonra 40 binden fazla hekimin online oylamalarına sunuldu ve 24 bin hekimin verdiği oylar ile 18 ayrı kategorinin kazananları belirlendi.

Gece, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu, Doktorclub Awards Sektörel Jüri Başkanı Gökçe Yaraşan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın mesajları ile başladı.

Ak, mesajında, "Toplum sağlığı ve güvenliği için önemli olan geleceğe güvenle bakmaktır. Kişinin geleceğini güvende görmesi öncelikle ihtiyaç duyduğunda sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi ile mümkündür. Dünya ile birlikte içerisinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde meslek bilinci ve sorumluluğu yanında fedakar çalışmalarıyla güvenle başvuru merkezi olan sağlık çalışanlarımıza minnettarız" dedi.

Prof. Dr. Tufan Tükek, mesajında, "Türkiye'nin sağlık ordusuna mensup olduğum için gurur duyuyorum. İstanbul tıp fakültesinin sağlık çalışanları ve sağlık kahramanları ile gurur duyuyorum" dedi.

Ödül gecesinde zorlu şartlarda canları pahasına bizler için mücadele eden gerçek kahramanlar olan sahada görevleri başında hizmet veren sağlıkçılar yayına katılarak duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Geceye katılan sanatçı ve sporcular verdikleri mesajlarla sağlık kahramanlarına desteklerini gösterdiler.

Yaşam Boyu Onur Ödülü, tüm sağlık çalışanlarına verilirken, İstanbul Tıp Fakültesi Özel Ödülü Prof. Dr. Korkmaz Altuğ'a, Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru ödülü Uz. Dr. Deniz Ceylan Özalp'e, Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru ödülü Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan'a,

Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru ödülü Doç. Dr. Salih Beyaz'a, Jüri Özel Ödülü Prof. Dr. Emin Özmert'e, Yılın Yenilikçi Diş Hekimi ödülü Prof. Dr. Kaan Orhan'a, Yılın Yenilikçi Hemşiresi ödülü Hatice Akbulut'a, Yılın Yenilikçi Eczacısı ödülü Prof. Dr. Şükriye Güniz Küçükgüzel'e, Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli ödülü Prof. Dr. Ela Tarakçı'ya verildi.

-İHA-