Son Dakika Haberleri: Ödüllerini Okul Yolunda Ölen Arkadaşlarına Adadılar

Ödüllerini Okul Yolunda Ölen Arkadaşlarına Adadılar

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde okullarında örnek öğrenci seçilen 52 öğrenci, ödüllerini geçtiğimiz günlerde okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sıradaotomobilin altında kalarak yaşamını yitiren 13 yaşındaki Eylül Tansu Suda'ya adadı.

Ödüllerini Okul Yolunda Ölen Arkadaşlarına Adadılar, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde okullarında örnek öğrenci seçilen 52 öğrenci, ödüllerini geçtiğimiz günlerde okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada

otomobilin altında kalarak yaşamını yitiren 13 yaşındaki Eylül Tansu Suda'ya adadı. Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlenen programda okullarında örnek öğrenci olarak seçilen 52 ortaokul ve lise öğrencisine ödülleri Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve Menteşe Jandarma Komutan Vekili İlhan Evcimen tarafından verildi.

Aileler, okul yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı törende Muğla- Denizli Karayolu'nda okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin altında kalarak yaşamını yitiren 13 yaşındaki Eylül Tansu Suda için saygı duruşu gerçekleştirildi. Ardından örnek öğrenciler aldıkları ödülleri yaşamını okul yolunda yitiren arkadaşlarına adadılar.

Olayın geçmişi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş köyünde yaşayan 13 yaşındaki Eylül Tansu Suda, okula gitmek için karşıya geçeceği sırada Denizli istikametinden Muğla'ya seyir halinde olan M.Ö, idaresindeki 48 RZ 9124 plakalı otomobilin altında kaldı. Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Eylül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı, sürücü M.Ö, gözaltına alındı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:14 Kaynak: İHA

Menteşe, Eylül, Muğla, Güncel
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