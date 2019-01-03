Son Dakika Haberleri: Ödüllü Akademisyen Rektör Karakaya'yı Ziyaret Etti

Ödüllü Akademisyen Rektör Karakaya'yı Ziyaret Etti

1 saat önce

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Halil İnalcık Özel Ödülüne layık görülen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Tuğluca, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Ödüllü Akademisyen Rektör Karakaya'yı Ziyaret Etti, System.String[]
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Halil İnalcık Özel Ödülüne layık görülen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Tuğluca, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuğluca, ziyaretinde bilimsel çalışmaları ve alınan ödülle ilgili bilgi verdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin akademik çalışmalar ile bilim dünyasına katkı sağladığını belirten Karakaya, üniversite akademik personeli Doç. Dr. Murat Tuğluca'nın böylesine özel bir ödülü almasının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı. Akademik çalışmalarından dolayı Tuğluca'yı tebrik eden Karakaya, başarılarının devamı diledi.

Tuğluca da, TÜBA ödülünü almasında üniversitenin önemli katkısı bulunduğuna dikkati çekerek, akademik çalışmalarında kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Karakaya, Tuğluca'ya takdir belgesi verdi, Tuğluca da Rektör Karakaya'ya kitabını hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:03 Kaynak: AA

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