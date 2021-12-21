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Ödüllü " Alice" Müzikali Geri Dönüyor! - Son Dakika

Ödüllü " Alice" Müzikali Geri Dönüyor!

21.12.2021 17:09
Ödüllü " Alice" Müzikali Geri Dönüyor!

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip "Alice Harikalar Diyarında", Serdar Biliş'in yönetmenliği ve Beyhan Murphy'nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini alıyor…

İlk kez 7 Şubat 2019'da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Haldun Dormen Özel Ödülü" ve En İyi Koreografi Ödülleri'nin sahibi olan Alice Müzikali, uzun bir aranın ardından ilk kez perde açtığı 7 Şubat'ta yeniden seyirciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

"ALICE" adı ile izleyicisiyle buluşan müzikalde Serenay Sarıkaya "Alice" olarak izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız "Şapkacı", İbrahim Selim "Kral", Merve Dizdar ise "Kedi" rolü ile başrolleri paylaşıyor.

BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında, dünya sahnelerinin dev prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyicisi ile yeniden buluşacak olan müzikal; dev sahne prodüksiyonu, etkileyici görsel efektleri, benzersiz kostümleri, müzikleri ve birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile büyüleyici bir sahne şovuna hazır! Şimdiden yerinizi alın.

"Ben kimim?"

Hangisi gerçek, hangisi sanal?

Kendini yaşadığı hayatın içerisine sıkışmış hisseden Alice, bir mobil uygulamanın çağrısına uyar ve beyaz tavşanı takip ederek sanal bir dünyanın içine dalar.

"Ben Kimim?" sorusuna cevap ararken kendini fantastik bir dünyada bulan Alice, hayal gücü zenginliğiyle bu yeni evrende kendi cesaretini sınayacak, korkularıyla, arzularıyla baş başa kalacaktır.

"Alice" müzikali, gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın, büyüme hikayesidir.

Ödüllü Alice Müzikali Geri Dönüyor!

Afife Tiyatro Ödülleri, Alice Müzikali, Haldun Dormen, Müzikal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ödüllü ' Alice' Müzikali Geri Dönüyor! - Son Dakika


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