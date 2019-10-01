Son Dakika Haberleri: Ödüllü Belgeselin bir kopyası Başkan Atay'a armağan edildi
Son Dakika Güncel Haber

Ödüllü Belgeselin bir kopyası Başkan Atay'a armağan edildi

1 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Bayram Küçük, çektiği "Son Yolculuğa Hazırlık" isimli kısa filminin bir kopyasını Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a armağan etti.

Ödüllü Belgeselin bir kopyası Başkan Atay'a armağan edildi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Bayram Küçük, çektiği "Son Yolculuğa Hazırlık" isimli kısa filminin bir kopyasını Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a armağan etti.


Genç yönetmen, yaptığı kısa filmle ABD'de bu yıl düzenlenen "2019 Adobe Design Achievement Awards" yarışmasının video bölümünde 'En Yetenekli Yönetmen' ödülü aldı.


Ülkemize ödülle dönen iki Türk öğrenciden biri olan ADÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencisi Bayram Küçük, belgeselinde gassallık (ölü yıkayıcısı) ve mezar kazıcılarının öyküsünü işledi.


Efeler Belediyesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği "Çevre Film Günleri" nedeniyle bu alanda yabancı ve yerli deneyimli yönetmenlerin eserlerini izleme imkanı bulacaklarını dile getiren Bayram Küçük, "Gençlere ve sanata gösterdiği yakınlık nedeniyle Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu nedenle filmimi başkanımızla paylaşmak istedim" dedi.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ise ödüllü Bayram Küçük'ü kutladı, "Bu başarıların artması bütün dileğimiz. Üniversiteli gençlerimizin tüm isteklerini dinleyip, yanlarında olmak istiyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Bayram Küçük, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı
Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000'i aştı Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı: 5 kişi yaralandı Testere Necmi olarak bilinen Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Kurtlar Vadisi hayranlarını yıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:41:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödüllü Belgeselin bir kopyası Başkan Atay'a armağan edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]