Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? - Son Dakika

Karamollaoğlu'ndan "Anlattığı hiçbir şey doğru değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Türk sofralarının sabah, öğle, akşam öğünlerinde tek vazgeçilmezi çay. Türkiye'nin 81 ilinde neredeyse her öğünde çay içiliyor. Ancak yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre ödüllü çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli hale getirdiği belirtildi.

ÖNCE ÇAYI KOYMAK HAŞLAMA YAPMAYA EŞ DEĞER

İşin ustaları, önce çayın ardından kaynamış suyun konulmasını çok yanlış buluyor. Çünkü bu sayede çay demlenmiş değil, haşlanmış oluyor. Eğer önce kaynamış su demliğe dökülür, ardından da çay eklenirse bu sefer demleme işlemi gerçekleşmiş oluyor. Bu taktiğin birçok yarışmadan birincilikle çıkması ise duyanları şaşırtıyor.

SUYUN ÜSTTEN DÖKÜLMESİ GEREKİYOR

Çay demleme konusunda bir diğer pratik nokta ise suyun demliğe eklenme şekli. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Ancak suyu yukarıdan döktüğünüz zaman, kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli bir hal alır.