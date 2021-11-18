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Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? - Son Dakika

Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?

18.11.2021 10:26

Türkiye'de en çok tüketilen ürünlerin başında çay geliyor. Neredeyse her evde demlenilen çayda çok sık yapılan bir hata ortaya çıktı. Bu hataya göre önce çayı ardından suyu koyan vatandaşların lezzeti kaçırdığı ve önce suyun konulması ardından da çay eklenmesi gerektiği belirtildi.

Türk sofralarının sabah, öğle, akşam öğünlerinde tek vazgeçilmezi çay. Türkiye'nin 81 ilinde neredeyse her öğünde çay içiliyor. Ancak yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre ödüllü çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli hale getirdiği belirtildi.

ÖNCE ÇAYI KOYMAK HAŞLAMA YAPMAYA EŞ DEĞER

İşin ustaları, önce çayın ardından kaynamış suyun konulmasını çok yanlış buluyor. Çünkü bu sayede çay demlenmiş değil, haşlanmış oluyor. Eğer önce kaynamış su demliğe dökülür, ardından da çay eklenirse bu sefer demleme işlemi gerçekleşmiş oluyor. Bu taktiğin birçok yarışmadan birincilikle çıkması ise duyanları şaşırtıyor.

SUYUN ÜSTTEN DÖKÜLMESİ GEREKİYOR

Çay demleme konusunda bir diğer pratik nokta ise suyun demliğe eklenme şekli. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Ancak suyu yukarıdan döktüğünüz zaman, kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli bir hal alır.

Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?

Türkiye, Türk, Çay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? - Son Dakika


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