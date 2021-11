Ödüllü "Çorumlu Obası Gençlik Kampı" bir ayda 3 bin 500 öğrenciyi ağırladı - Son Dakika

Çorum Belediyesince inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlik hizmetlerine yönelik fiziki belediyecilik yatırımları alanında ödül alan Türkiye'nin ilk oba konseptli gençlik kampı bir ayda 3 bin 500 genci ağırladı.

Gençlerin eğlence ve eğitimi bir arada bulabilmeleri amacıyla Çorum Belediyesince kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Sıklık Tabiat Parkı'na 20 bin metrekare alana sahip gençlik kampı inşa edildi.

Türk tarihinde önemli yere sahip "kıl çadır" konseptiyle kurulan "Çorumlu Obası Gençlik Kampı", Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla 13 Ekim'de hizmete açıldı.

Doğası, manzarası, tasarımı ve atölyeleriyle kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen kamp, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca "Gençlik ve Yerel Yönetimler" yarışmasında gençlik hizmetlerine yönelik fiziki belediyecilik yatırımları alanında birincilik kazandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

"Tarihimizi, kültürümüzü, İslam medeniyetini gençlerimize bu doğal ortamda anlatabiliyoruz"

Aşgın, AA muhabirine, "Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" sloganıyla Türkiye'de benzeri olmayan bir gençlik kampı inşa etmek üzere çalışmalara başladıklarını ve obayı oluşturduklarını anlattı.

Gençlik obasında 28 metrekare genişliğindeki 10 çadırda her biri farklı branşlarda atölyeler bulunduğunu belirten Aşgın, "Ihlamur baskı atölyesinden ebru atölyesine, marangoz atölyesinden mangala oyun alanına, ok yapım atölyesine kadar farklı alanlarda etkinlikler yapıyoruz. Her çadırda 10 öğrenci gece konaklayabiliyor. Dolayısıyla 100 kapasitemiz var. Burada bir de 260 metrekarelik otağımız var. Burada 150 öğrenciye kadar da strateji oyunları, geleneksel oyunlar gibi etkinliklerle tarihimizi, kültürümüzü, İslam medeniyetini anlatabiliyoruz." dedi.

Oba konseptiyle gençlere ecdadın günlük yaşam alanını hayal ettirerek, fikir sahibi olmalarını sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Aşgın, şöyle devam etti:

"Bütün gücünü, enerjisini tarihten alan, 2023, 2053, 2071'e emin adımlarla yürüyen bir nesil olsun istiyoruz. Bir tarafta teknolojiyle uğraşan, teknoloji çağını yakalamış olan ama diğer taraftan da tarihini, kültürünü, medeniyetinin nereden geldiğini unutmayan, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını unutmayan, 'Asımın Nesli' dediğimiz nesil olsun istiyoruz. Çadırlarımız her ne kadar tarihi görünümlü, orijinal keçi kılından yapılmış olsa da yalıtım, ısıtma ve aydınlatmada teknolojiden istifade ettik. Bu sayede gençlerimizi her mevsim burada misafir edebileceğiz."

"Hedefimiz bir yılda en az 20 bin gencimizi obayla buluşturmak"

Öğrencileri belediyenin servis araçlarıyla gruplar halinde okuldan alıp obaya getirdiklerini ifade eden Aşgın, şunları dile getirdi:

"Burada öğrencilerimize kampçılıkla ilgili donanımlı arkadaşlarımız refakat ediyor. 1,5 ay oldu burası açılalı. Şu an 3 bin 500 gencimizi burada ağırladık. Hedefimiz bir yılda en az 20 bin gencimizi obayla buluşturmak, onları kısa süreliğine de olsa dijital ortamdan bu doğal ortama getirmek ve nitelikli zaman geçirmelerini sağlamak. Atölye çalışmaları, okçuluk faaliyetleri, geleneksel oyunlarla birlikte hem eğlence, hem eğitimi bir arada gençlerimize sunuyoruz."

Kampın Türkiye genelinde büyük beğeni topladığını ve ödüle layık görüldüğünü aktaran Aşgın, "Bir de ödül aldık. Gençler için 2023, 2053, 2071 hedeflerini koyan Cumhurbaşkanımızdan, gençlere en çok değer veren liderin elinden bu ödülü almak bizim için büyük bir onur." ifadesini kullandı.

Aşgın, kamp alanında obanın yanı sıra survivor alanı ve macera parkı da kurmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kampı ailesiyle gezen matematik öğretmeni Çağlar Aktürk de Çorumlu Obası Gençlik Kampı'nın gençler için son derece güzel bir çalışma olduğunu belirterek, "Diğer illerde de benzer çalışmaların olmasını isteriz. Ödül almayı hak etmiş güzel bir yer burası. Öğrenciler için çok güzel etkinlikler yapılıyor burada. Bütün öğrencilere buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." dedi.