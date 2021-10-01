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Ödüllü FIFA 21 Turnuvasında ön elemeler tamamlandı - Son Dakika

Ödüllü FIFA 21 Turnuvasında ön elemeler tamamlandı

01.10.2021 10:37
Ödüllü FIFA 21 Turnuvasında ön elemeler tamamlandı, System.String[]

Oynayan herkesi ekran başına kilitleyen futbol oyunu FIFA 21 özelinde gerçekleştirilen Excalibur FIFA 21 Turnuvası'nın ön elemeleri gerçekleşti.

Oynayan herkesi ekran başına kilitleyen futbol oyunu FIFA 21 özelinde gerçekleştirilen Excalibur FIFA 21 Turnuvası'nın ön elemeleri gerçekleşti. Casper ve Intel'in futbolseverler için ortaklaşa düzenlediği turnuvaya 500'e yakın kişi katılım sağlarken, finale kalan takımların şampiyonluk mücadelesi ise 3 Ekim'deki Büyük Final'de sona erecek.

Farklı skorlarla ya da son dakika golleriyle sonuçlanan, her maçında farklı bir 90 dakikanın seyircileri karşıladığı Excalibur FIFA 21 Turnuvası'nın ön elemeleri bitti. Casper ve Intel'in FIFA severler için düzenlediği ve bir bakıma efsane oyun FIFA 21'e veda niteliğini taşıyan turnuvanın ön elemeleri 500'e yakın kişinin kıran kırana geçen mücadeleleriyle tamamlandı. "Bu Heyecana Ortak Ol!" mottosu ile duyurulan Excalibur FIFA 21 Turnuvası'nda gözler şimdi 3 Ekim'de gerçekleşecek ve Twitch'de canlı yayınlanacak Büyük Final'de. Şampiyonun Excalibur G900 kazanacağı, dereceye girenlere oyuncu aksesuarlarının hediye edileceği ve izleyicileri de çeşitli sürprizlerin beklediği finalde, Twitch ve espor dünyasının ünlü isimleri de yer alacak.

HER MAÇ BİR FİNAL HAVASINDA OYNANDI

FIFA severlerin heyecanla beklediği, Excalibur FIFA 21 Turnuvası'nın ön elemelerinde ciddi kapışmalara tanık olundu. Her maçının birer final havasında geçtiği ve kazananların adını 3 Ekim'de gerçekleşecek finallere taşıdığı turnuvada, heyecan bir an olsun eksilmedi. 500'e yakın kişinin yoğun katılımıyla tek maç üzerinden gerçekleşen ön elemelerde finallere kalanlar ise Berk 'JW-Raxy1337' Can, Karahan "karahan8" Özçelik, İzzet 'JATCADY' Artut, Caner ' Canerckrk ' Çıkrık oldu. Çalışmalarını, koordinasyonlarını ve yeteneklerini görsel bir şölen eşliğinde ön elemelerde sunabilen finalistlerin, final maçları ise Twitch'den canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYON 3 EKİM'DE BELLİ OLUYOR

Nefeslerin bu kez şampiyonluk için tutulacağı final mücadelesi 3 Ekim'de gerçekleşecek. Takımlar önce çeyrek final ve yarı final için tek maç üzerinden 90 dakikalık mücadeleye girerken, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek sporcuları finalde bekleyen büyük ödül ise Excalibur G900 Gaming Laptop olacak. Ünlü yayıncı Mete "Eastergamers" Özbey, FIFA severlerin yakından tanıdığı Ege Arseven ve Tuna Yurdakul'u sunucu ve analiz koltuklarında görebileceğimiz finaller Twitch'den canlı yayınlanacak. Ayrıca final müsabakalarına çıkan oyuncular Ege Arseven ve Mete "Eastergamers" Özbey'in yanı sıra Fenerbahçe Espor'dan Mert Güven, Galatasaray Espor'dan Berk Taşçı ile oynama şansı da yakalayacaklar.

FIFA severler, Casper ve Intel'in FIFA 21'e veda niteliğinde gerçekleştireceği sezonun en büyük turnuvalarından Excalibur FIFA 21 Turnuvası'nın final müsabakalarını https://www.twitch.tv/egearseven Twitch kanalı üzerinden takip edebilecek.

(İHA)

Ödüllü FIFA 21 Turnuvasında ön elemeler tamamlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ödüllü FIFA 21 Turnuvasında ön elemeler tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödüllü FIFA 21 Turnuvasında ön elemeler tamamlandı - Son Dakika
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