Ödüllü film ve diziler Amazon Prime'da - Son Dakika

Amazon Prime, hızlı ve ücretsiz kargo, üyelere özel fırsatlar ve indirimler, Prime Gaming ile her ay değişen ücretsiz oyunlar ve oyun içi içeriklerin yanı sıra Prime Video ile de ödüllü filmlere ve dizilere sınırsız erişim sunuyor.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, ayda sadece 7 lira 90 kuruşa üyelerine sunduğu ayrıcalıklarla öne çıkan Amazon Prime, çevrim içi alışveriş severleri, film, dizi ve oyun tutkunlarını sevindiriyor.

Prime Video, Prime üyelerine aralarında "Zaman Çarkı (Wheel of Time)", "The Boys" ve "Tom Clancy's Jack Ryan" gibi Amazon'a özel içeriklerin ve "Fleabag" ve "The Marvelous Mrs. Maisel" gibi Emmy ve Altın Küre ödüllü filmlerin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini, hiçbir ek ücret olmadan sunuyor.

Eylül ayında ise tüm dünyada merakla beklenen ve televizyon tarihinin en büyük prodüksiyonu olarak hayata geçecek Yüzüklerin Efendisi dizisi "The Lord of the Rings: The Rings of Power" yalnızca Prime Video'da serinin hayranlarıyla buluşacak.

Prime üyeleri, sevdikleri dizi ve filmleri primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla her zaman, her yerde izleyebiliyor.

Amazon Prime üyeleri, amazon.com.tr üzerinden yaptıkları her alışverişte minimum sepet tutarı, ön koşul veya limit olmaksızın aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçeneklerinden faydalanıyor. Ayrıca Prime, üyelerine en popüler markaların ürünlerinde günlük özel fırsatlara erişim, yalnızca Prime üyelerinin yararlanabileceği indirimler ve daha pek çok özel avantaj sunuyor.

Prime, Prime Gaming ile de üyelerine sonsuza denk saklayabilecekleri ve her ay yenilenen ücretsiz indirilebilir oyunlar, Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, FIFA 22 ve League of Legends gibi dünyanın en popüler oyunlarında kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi ücretsiz karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar sunuyor.