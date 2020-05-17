Ödüllü filmler Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrısına uyan vatandaşlar için ödüllü filmleri web sitesinden yayınlayacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kültür sanat kanalı TRT 2'de yayınlanan ödüllü filmlere belediyenin web sitesinden "#evdekalGaziantep" sekmesini tıklayarak ulaşılabilecek.
Vatandaşlara keyifli zaman geçirmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alandaki yapımlar "https://evdekalgaziantep.gaziantep.bel.tr//#kultur-sanat-kutuphaneler-turizm" internet adresinden izleyiciyle buluşacak.