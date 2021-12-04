Ödüllü foto muhabiri Adam Pretty, İstanbul'da sanatseverle bir araya geldi - Son Dakika

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2021'in Tekil Spor üçüncülük ödülünü kazanan Getty Images foto muhabiri Adam Pretty, dünyanın neresinde olursa olsun fotoğraf yarışmalarını desteklemenin önemli olduğunu söyledi.

Istanbul Photo Awards 2021'in üçüncü sergisi kapsamında İstanbul'a gelen Adam Pretty, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde gerçekleştirilen söyleşide fotoğrafseverlerle bir araya geldi.

Pretty, AA foto muhabiri Atılgan Özdil'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide, her zaman Photo Awards'ın bir parçası olmaya çalıştığını belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun fotoğraf yarışmalarını desteklemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası benim için önemli bir fırsat. Çünkü hem farklı bir pazara hem de fotoğrafla ilgilenen insanlara ulaşabiliyorum." dedi.

Pretty, yarışmaların ayrıca fotoğrafçıları yeni içerikler üretmeye teşvik ettiği için değerli olduğunu dile getirdi.

Bir spor fotoğrafçısı olarak büyük etkinliklere öncesinden hazırlanmaya başladığını anlatan Pretty, şunları kaydetti:

"Yani orada bütün büyük fotoğrafçılar arasında en iyi anı yakalamak için yarışıyorsunuz ve hiçbir şey kaçırmak istemiyorsunuz. Bazen 1 yıl veya 6 ay öncesinden planlamalar yapıyorum. Ama bazen de tamamen kör bir şekilde gittiğim işler oluyor ve o an gördüklerime odaklanıyorum. İlginç olan bence en iyi işleri de çok fazla düşünmeden spontane çektiğim fotoğraflarda çıkartıyorum. Planladığım fotoğraflar teknik olarak başarılı oluyor. Ama anlık çekilenlerin etki gücü daha yüksek olabiliyor. Tabii olimpiyatlarda ise çok özgür olamayabiliyorsunuz. O yüzden olimpiyatlardan önce, birkaç gün hatta bir hafta önce mekanları önceden keşfetmeye çalışıyorum. Hangi açılardan nasıl kadrajlar yakalayabileceğimi planlıyorum. Mesela Tokyo'da havuzdaki yüzücü sporcuları antrenman yaparken suyun altında çekme imkanı yakaladım."

Pretty, olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlarda yoğun tempoda çalışıldığına dikkati çekerek, "Orada biraz daha telaşlı oluyorsunuz, bir etkinlikten diğerine koşturuyorsunuz. Ama yaşım ilerledikçe bu daha az olmaya başladı açıkçası. Çünkü onca yılın verdiği tecrübe ile artık çok daha akıllı hareket ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 önlemleri altındaki son Tokyo Olimpiyatları'ndaki deneyiminden de bahseden Pretty, "Ne yapacağıma karar vermeden önce bir hafta harcadım ve bu sana bir şeyleri farklı çekme şansı veriyor." diye konuştu.

Fotoğrafçılıkta özgünlüğü korumak için kendi bakışını oluşturmanın önemini vurgulayan Pretty, "Özellikle büyük etkinlik dönemlerinde çok fazla fotoğraflara bakmamaya çalışıyorum. Çünkü çekerken onların etkisinde kalabiliyorsunuz. İlham için tabii ki görsel yönünüzü eğitmelisiniz. Ama bu tip zamanlarda özellikle sosyal medyadaki popüler içerikleri incelerseniz, zaten çok fazla üretilen bir imajdan etkilenmiş olabilirsiniz." değerlendirmesini yaptı.

"En iyi anı yakalamak için teknolojiden fazlasına ihtiyacınız var"

Pretty, insanların görsel bakışının giderek geliştiğine işaret ederek, "Fotoğrafçılığa başladığım 20 yıl önce bir gazete ya da dergi almanız gerekiyordu. Ama şu an 12 yaşındaki bir çocuk bile bir tablet üzerinden bu fotoğraflara bakarak kendisini eğitebiliyor. Dolayısıyla insanlar artık eskiye nazaran görsel olarak çok daha bilinçli hale geldi." dedi.

Teknolojik gelişimin fotoğrafçılar açısından kariyerlerini uzatma imkanı sağladığını belirten Adam Pretty, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 20-25 yıl önce en iyi spor fotoğrafçıları en iyi manuel (elle) odaklama yapan fotoğrafçılardı. Ama otomatik odaklama geldiği zaman bunu herkes yapabilir hale geldi. Fakat tabii ki kamera tek başına fotoğrafı çekmez, çeken kişinin bakışına ihtiyacı vardır. Dolayısıyla en iyi anı yakalamak için teknolojiden fazlasına ihtiyacınız var."

Sergi hakkında

Fotoğraf sergisinde, Kovid-19 salgınına dair yürek burkan anları belgeleyen fotoğraflar başta olmak üzere, Beyrut patlamasından Superbike Dünya Şampiyonası'na kadar geçen yıl dünya gündeminde yer alan olayları ele alan özel bir seçki sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Haber, spor, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, yaklaşık 15 bin fotoğraf başvurdu.

12 farklı uyruktan 14 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı üstlenirken, İstanbul sergisi İstanbul Bilgi Üniversitesinin katkılarıyla düzenleniyor.

Yakın zamanda 2022 başvurularını almaya başlayacak yarışmayla ilgili detaylı bilgiye ve kazanan fotoğraflara "http://www.istanbulphotoawards.com" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Istanbul Photo Awards 2021 sergisi, 10 Aralık'a kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.