Ödüllü fotoğrafçı kuzey ışıkları ile Samanyolu Galaksisi'ni aynı karelere sığdırdı

Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın atmosferine girmesi ve manyetik alanıyla etkileşime geçmesiyle meydana geliyor.

Press Association haber ajansında çalışan ödüllü fotoğrafçı Owen Humphreys, İngiltere 'nin kuzeyindeki Northumberland bölgesinde kuzey ışıklarını, Samanyolu galaksisini ve gece bulutlarını görüntüledi.

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