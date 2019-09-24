Son Dakika Haberleri: Ödüllü fotoğrafçı kuzey ışıkları ile Samanyolu Galaksisi'ni aynı karelere sığdırdı
BBC
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Ödüllü fotoğrafçı kuzey ışıkları ile Samanyolu Galaksisi'ni aynı karelere sığdırdı

38 dakika önce

Press Association haber ajansında çalışan ödüllü fotoğrafçı Owen Humphreys, İngiltere'nin kuzeyindeki Northumberland bölgesinde kuzey ışıklarını, Samanyolu galaksisini ve gece bulutlarını görüntüledi.

Ödüllü fotoğrafçı kuzey ışıkları ile Samanyolu Galaksisi'ni aynı karelere sığdırdı, System.String[]

Press Association haber ajansında çalışan ödüllü fotoğrafçı Owen Humphreys, İngiltere'nin kuzeyindeki Northumberland bölgesinde kuzey ışıklarını, Samanyolu galaksisini ve gece bulutlarını görüntüledi.





Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın atmosferine girmesi ve manyetik alanıyla etkileşime geçmesiyle meydana geliyor.

















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Northumberland, İngiltere, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:14 
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