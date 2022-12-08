Ödüllü girişimci Selman Olgun kimdir? - Son Dakika
Üye Girişi

Ödüllü girişimci Selman Olgun kimdir?

08.12.2022 10:26
Ödüllü girişimci Selman Olgun kimdir?

Genç girişimci Selman Olgun, iş hayatındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. The Most Winner'ın kurucusu olan Olgun, aynı zamanda Oxo Global distribütörü ve Gloria Jean's Coffees bayisi. Başarılarını aldığı ödüllerle taçlandıran Olgun'un hayatı merak ediliyor. İşte iş adamının bilinmeyenleri...

"Kazanan liderler kulübü" sloganıyla faaliyet gösteren The Most Winner'ın kurucusu network koçu Selman Olgun aynı zamanda uluslararası network şirketi Oxo Global'in Türkiye distribütörü ve şirketi LTM Group ile İzmit'te de bir baskı fabrikası var. Bir süre önce de dünyanın en büyük perakende kahve satıcılarından Gloria Jean's Coffees'in bir bayisini hizmete sokan Olgun, farklı sektörlerde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Genç girişimcinin hayatı hem iş dünyasında hem de sosyal medyada merak ediliyor.

MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜNÜ YÜZDE 100 BURSLU KAZANDI

Selman Olgun, 1 Mart 1991 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Fatma-Mahmut Olgun çiftinin dört çocuğunun en küçüğü olan Selman Olgun, evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası. Selman Olgun, 9 yaşındayken ailesiyle birlikte Trabzon'dan İstanbul'a taşındı. İlkokulu Trabzon'daki Ata İlkokulu ile İstanbul'daki Ülkü İlköğretim Okulu'nda bitiren Olgun, ortaokulu Altınyıldız İlköğretim Okulu'nda, liseyi de Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından yüzde 100 burslu olarak Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.

EMERALD, DIAMOND UNVANLARI ALDI

İş dünyasına henüz 18 yaşındayken atılan, inşaat işlerinden arsa alım satımına pek çok farklı alanda deneyim kazanan Selman Olgun, network marketing sektöründe büyük başarılar elde etti. Amerika merkezli Jeunesse Global'de parlak bir kariyere imza atan Olgun, distribütör olarak girdiği şirkette 25 bin kişinin liderliğine yükseldi. 'Emerald' ve 'Diamond' gibi önemli unvanlar alarak çeşitli organizasyonlarda onlarca ödüle layık görüldü. İngilizce bilen genç girişimci, yeni projeler üretmeye devam ediyor.

YORUMLAR
500

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ödüllü girişimci Selman Olgun kimdir? - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Dünyayla bağlantısı olmayan kabileyi görmeye giden Youtuber, karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
12:04 "EYT düzenlemesinde kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş sınırı olacak" iddiası sonrası Bakan Bilgin'den açıklama: Bugün Meclis'te açıklayacağım
11:59 Muslera'nın kariyeri bitebilir! 10 maç ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı
11:32 Disney Plus'tan büyük zam! Aylık abonelik 34,99 TL'den 64,99 TL'ye çıkartıldı
11:24 MHP'den "tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliği yasaklansın" teklifi
11:21 Apple ile gerginlik yaşayan Elon Musk, Twitter'ın aylık 8 dolar olan mavi tik ücretini, iPhone kullanıcıları için 11 dolar yapacak
11:14 Oyuncu Şevket Çoruh'un ekonomi isyanı sabah programına damga vurdu
11:05 Galatasaray'da taraftarı üzen sakatlık depremi! Yunus Akgün sahaya çıkamayacak
10:23 Kız arkadaşının Instagram'da başka birisinin fotoğrafını beğenmesi sonrası öldüresiye dövüp, tehdit eden şahıs 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:06 Laleli'ye alışveriş yapmak için akın eden turistler, tıka basa doldurdukları bavullarıyla ülkelerine dönüyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2022 12:53:52. #1.13#
SON DAKİKA: Ödüllü girişimci Selman Olgun kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement