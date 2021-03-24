Ödüllü kadın girişimciden 'Kadın Emeği Projesi' - Son Dakika

Ödüllü kadın girişimciden 'Kadın Emeği Projesi'

24.03.2021 11:36
Ödüllü kadın girişimciden 'Kadın Emeği Projesi', System.String[]

Ödüllü kadın girişimci Aslı Elif Tanuğur Samancı, Kadın Emeği Projesi'yle kadınların ekonomik özgürlüklerini destekliyor.

Ödüllü kadın girişimci Aslı Elif Tanuğur Samancı, Kadın Emeği Projesi'yle kadınların ekonomik özgürlüklerini destekliyor. BEE'O Propolis'in Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı, Şu anda proje kapsamında 25 kadına destek verdiklerini söyledi.

Anadolu'nun çalışkan kadınlarının sevgi ile yaptıkları arı temalı el emeği tekstil ve takı ürünlerini, internet sitelerinde tüketicilerle buluşturduklarını ve satılan ürünlerden elde edilen geliri, doğrudan bu ürünleri üreten kadınlara bıraktıklarını söyleyen Aslı Elif Tanuğur Samancı şu anda proje kapsamında 25 kadının desteklendiğinİ kaydetti. Projeye katılmak isteyen kadınlardan da başvurularını almaya devam ettiklerini hatırlatan Samancı " Hedefimiz bu projede en az 100 kadına destek olmak. Kadınların ürettikleri ürünleri en az 1 yıl internet sitemizde sergiliyor olacağız. İnternet sitemizi her gün ortalama 10 bin kişi ziyaret ediyor. Aynı kategoride amigurimi örgü arı, anahtarlık, önlük takımı, bardak altlığı, battaniye, çıngırak, diş kaşıyıcı, havlu, bebek hırkası, pijaması, tulumu, supla, puset örtüsü, uyku arkadaşı, Amerikan servis, yeni doğan takımı gibi 31 farklı ürün mevcut" dedi.

"Bu projede temamız arı üzerine"

Temanın arı üzerinde olduğunu ve arıcılığın, dünyada ve Türkiye'de tozlaşmaya da büyük katkı sağlayan bir sektör olduğuna dikkat çeken Samancı " Gıda üretiminin yüzde 60'ı, bitkisel üretimin yüzde 80'i arılar sayesinde gerçekleşiyor. Projede tema olarak arıyı seçtik. Çünkü arıcılığın ve arıların korunması artık bir toplumsal sorumluluk. Kadın ve arı temasını birleştirerek aslında kadınlarında bu alana daha fazla ilgi duymasını sağlamayı da hedefliyoruz" diye konuştu.

"Ürettikleri ürünlere alım garantisi veriyoruz"

Kadınları tarıma ve arıcıları teşvik ettiklerini, tarım ve hayvancılık sektöründe de kadının birçok alanda olduğu gibi maalesef bu sektörde de dezavantajlı grupta olduklarını söyleyen Samancı, bu konuda da arıcılığa ilgi duyan kadınlara yönelik bir eğitim ve arı ürünleri üretimi projeleri olduğunu kaydetti. Bu kapsamda da projeye başvuran kadınların hem arıcılık eğitimi almasını sağladıklarını hem de malzeme ve kovan desteği vererek arı ürünleri üretimine başlamalarını teşvik ettikleri bilgisini veren Samancı,ürettikleri ürünlere de alım garantisi verdiklerini kaydetti.

"Kadınlara umut ışığı olan bir proje"

Projeyi sosyal medyadan gören kadınların, katıldıkları için ne kadar şanslı olduklarını dile getirdiğini söyleyen Elif Aslı Tanuğur Samancı şöyle devam etti: " Projede yer almanın, aile ekonomilerine katkı sağlayabilecek olmanın heyecanını duyan kadınlar, aynı zamanda el emeği üretip gelir elde ediyor olmanın, bu dayanışmanın içinde olmanın, kendilerini ayrıca başarılı, güçlü, umut dolu, değerli ve ait hissettirdiğini söyledi." diye konuştu. - ANTALYA

Ödüllü kadın girişimciden 'Kadın Emeği Projesi'

İnternet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ödüllü kadın girişimciden 'Kadın Emeği Projesi' - Son Dakika Ekonomi


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