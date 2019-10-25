Son Dakika Haberleri: Ödüllü küçük piyanist Adana'da konser verdi
Son Dakika Kültür Sanat Ödüllü küçük piyanist Adana'da konser verdi

Ödüllü küçük piyanist Adana'da konser verdi

15 dakika önce

Dört yaşında piyano eğitimine başlayan duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verdi.

Ödüllü küçük piyanist Adana'da konser verdi, System.String[]

Dört yaşında piyano eğitimine başlayan duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verdi.

Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceye giren ve 4 birinciliği bulunan Bürkev, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda sahne aldı.

Programda İlyun Bürkev, Mozart'ın Piyano Konçertosu No: 1 birinci bölüm ve Senfoni No: 40 eserlerini izleyicilerin beğenisine sundu.

Küçük sanatçı, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent'le sahne hayali gerçek oldu
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la ilişkiye başlama hikayesini anlattı: Odama girip dudaklarıma yapıştı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına yanıt verdi Son seçim anketinde partilerin oy oranları belirlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 22:29:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödüllü küçük piyanist Adana'da konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]