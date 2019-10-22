Ödüllü küçük piyanist Adana'da konser verecek
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Dört yaşında piyano eğitimine başlayan duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:30 Kaynak: AA
Dört yaşında piyano eğitimine başlayan duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verecek.
Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceye giren ve dört birinciliği bulunan Bürkev, 25 Ekim'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda dinleyicilerin karşısına çıkacak.
Bürkev, konserde Mozart'ın Piyano Konçertosu No: 1 birinci bölüm ve Senfoni No: 40 eserlerini izleyicilerin beğenisine sunacak.
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