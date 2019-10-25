Son Dakika Haberleri: Ödüllü küçük piyanist konser verdi
Son Dakika Güncel Ödüllü küçük piyanist konser verdi

Ödüllü küçük piyanist konser verdi

1 saat önce

Dört yaşında piyano eğitimine başlayan duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verdi.

Dört yaşında piyano eğitimine başlayan duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verdi.

Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceye giren ve 4 birinciliği bulunan Bürkev, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda sahne aldı.

Programda İlyun Bürkev, Mozart'ın Piyano Konçertosu No: 1 birinci bölüm ve Senfoni No: 40 eserlerini izleyicilerin beğenisine sundu.

Küçük sanatçı, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Ödüllü küçük piyanist konser verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:34 Kaynak: AA
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