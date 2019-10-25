Ödüllü küçük piyanist konser verdi
1 saat önce
Dört yaşında piyano eğitimine başlayan duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:34 Kaynak: AA
Dört yaşında piyano eğitimine başlayan duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verdi.
Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceye giren ve 4 birinciliği bulunan Bürkev, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda sahne aldı.
Programda İlyun Bürkev, Mozart'ın Piyano Konçertosu No: 1 birinci bölüm ve Senfoni No: 40 eserlerini izleyicilerin beğenisine sundu.
Küçük sanatçı, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.
İstiklal Caddesi'ndeki şüpheli çanta, panik yarattı: Çantadan elbise çıktı Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün küstah mülteci raporuna tepki: İddiları reddediyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 30'a yükseldi