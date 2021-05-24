Ödüllü LGS deneme sınavının ilki yapıldı - Son Dakika

Sınav sonrası Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Çiftay Mali İdari ve Halkla İlişkiler Şefi İbrahim Arslan ve Öksüt Madencilik Halkla İlişkiler Şefi Tufan Kaya'yla birlikte M. Akif Ersoy Ortaokulunda sınava giren öğrencilerle bir araya gelerek sınav hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için hasbihalde bulundu.

6 Haziran'da yapılacak sınav öncesinin bir provası olması niteliğinde bu sınavı düzenlediklerini belirten Cabbar Başkan "Seviyelerinizi ölçüp, kendinizi değerlendireceğiniz ve ödülle de moral bulacağınız böyle bir sınavı düzenleyerek sizlerin azim ve heyecanınıza ortak olmak istedik. Eksiklerinizi fark etmenizi sağlayacak bu deneme sınavının sizlere büyük katkı sağlayacağı ümidiyle hepinize 6 Haziran'da yapılacak sınavda başarılar diliyorum" dedi. İyi bir liseye gitmenin önemli olduğunu fakat asıl önemli olanın sağlık olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak "Sınavdan başarısız olmak dünyanın sonu değildir. Bizler için asıl önemli olan sizlerin varlığıdır. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. Çiftay Mali İdari ve Halkla İlişkiler Şefi İbrahim Arslan da "Tatlı bir rekabet oluşturmak adına ödül koyduğumuz bu sınavın 6 Haziran'da yapılacak LGS'de başarınızı artırmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum" dedi.