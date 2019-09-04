Son Dakika Haberleri: Ödüllü Mimar Ceylan Ateş'in single parçasının klibi yayınlandı
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Ödüllü Mimar Ceylan Ateş'in single parçasının klibi yayınlandı

46 dakika önce

Altın Palmiye Ödülleri'nde 'En İyi Designer' seçilen Ceylan Ateş'in 'Cici Bici' isimli single parçasının klibi yayınlandı.

Ödüllü Mimar Ceylan Ateş'in single parçasının klibi yayınlandı, System.String[]

Altın Palmiye Ödülleri'nde 'En İyi Designer' seçilen Ceylan Ateş'in 'Cici Bici' isimli single parçasının klibi yayınlandı.


Mimarlık alanında ödüller alan ve hem Türkiye de hem de dünyada en çok tanınan mimarlar arasında olan Ceylan Ateş, çekimleri Hindistan, Almanya ve Bodrum'da yapılan "Cici Bici' 'isimli single parçasının klibi ile tüm dijital platformlara giriş yaptı. Klibi 30 Ağustos'ta yayınlanan ödüllü mimar Ceylan Ateş, çıkardığı single ile sosyal medya mecralarında 250 bine yakın izlenme ile büyük bir başarıya imza attı.


Single'ın devamını getirmek istediğini söyleyen Ateş, en kısa zamanda tekrar çalışmalara başlayarak mimarlık ve sanatçılığı aynı anda yapacak. Cici Bici parçasının söz ve müziği ise Haydar Ergünlü'ye ait. - İSTANBUL

Hindistan, Türkiye, Bodrum, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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