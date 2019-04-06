Ödüllü Muhtar" Yeniden Seçildi

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara
'nın Çubuk
ilçesinde, birçok alanda 50'ye yakın plaket ve ödül alan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi
'nin 25 yıllık muhtarı 59 yaşındaki Zeki Avan, aday olduğu yerel seçimlerde 6. kez göreve seçilmenin gururunu yaşıyor.
İlçenin 12 bin 500 seçmeni olan Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1994'te yüzde 70 oy oranıyla muhtar seçilen Avan, 4 dönem daha sandıktan birinci çıkmayı başardı.
Birçok alanda 50'ye yakın plaket ve ödül alan Avan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de yüzde 75 oy oranına ulaşarak 6. kez muhtarlık koltuğuna oturmayı başardı.
Avan, AA muhabirine, muhtar olduğunda en geç muhtarlar arasında yer aldığını belirterek "İlk dönemde yaşımın küçük olması nedeniyle 'Muhtar olamaz' diyorlardı ama mahalle halkı beni seçti. 1994 yılında almış olduğum muhtarlık mührünü o günden bugüne taşıyorum." dedi.
"Vatandaşın işini hiç aksatmadım"
Başarısını, ailesi ve mahalle halkının desteğine borçlu olduğunu dile getiren Avan, şunları söyledi:
"Muhtarlık, devleti temsil makamıdır. İnsanlara faydalı olmak beni mutlu ediyor. Şahsıma verilen destekten dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. En büyük özelliğim alçak gönüllü olmam, bisikletle gezmem, mütevazı olmamdır. Bunun yanında yerimde bulunmam, düğün, cenaze varsa her daim orada bulunmamdır. Tüm mahalle halkının kendi evi gibi buraya gelmesi ve onları misafir etmem, yüksek oy oranıyla seçilmemi sağlıyor."
Avan, ömrü yeterse uzun yıllar muhtarlık yapmak istediğini de sözlerine ekledi.
Mahalle sakinlerinden Şahin Akgün de "Zeki ağabey, her zaman halkla iç içe. Kimseyi kırmayan ve herkesin düğününe, cenazesine, toplantısına katılan bir muhtar. İçimizden biri, düzgün insan, dürüst insan. Boş olduğum zaman yanına gelirim, samimiyetini, alçak gönüllü oluşunu seviyoruz. Çocukla çocuk olur, büyükle büyük olur." diye konuştu. Mehmet Deniz
de muhtarlığı severek yapan Avan'ın bunu hak ettiğini dile getirerek "Zeki ağabeyimiz herkesi gözetliyor, kolluyor, herkese sahip çıkıyor. Herkese elinden geldiğince yardımcı oluyor. Çok güler yüzlü bir insan." dedi.