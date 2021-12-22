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Ödüllü narkotik köpeği "Rüzgar" uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

Ödüllü narkotik köpeği "Rüzgar" uyuşturucuya geçit vermiyor

22.12.2021 11:20
Ödüllü narkotik köpeği "Rüzgar" uyuşturucuya geçit vermiyor

Hatay'da ödüllü narkotik eğitimli polis köpeği "Rüzgar", hassas burnu sayesinde uyuşturucu operasyonlarında aktif görev alıyor.

Hatay'da ödüllü narkotik eğitimli polis köpeği "Rüzgar", hassas burnu sayesinde uyuşturucu operasyonlarında aktif görev alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi kadrosunda yer alan "Rüzgar", 2019 yılındaki başarılı operasyonlarından dolayı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yılın köpeği unvanını aldı.

Bu yıl Hatay genelinde katıldığı onlarca operasyonda toplam 180 kilo esrar, 1,5 kilo eroin, 300 bin uyuşturucu hap ile 15 kilo metamfetamin ele geçirilmesini sağlayan "Rüzgar" Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca geçen ağustos ayında da ayın polis köpeği unvanına layık görüldü.

Günlük bakımları ve eğitimleri büyük bir titizlikle yapılan hassas burunlu köpek, katıldığı operasyonlarda uyuşturucuya geçit vermiyor.

Kent geneliyle sınır kapılarındaki uyuşturucu operasyonlarında görev alan "Rüzgar" otomobil, tost makinesi, buzdolabı, su kuyularına ait sondaj makinesi ve kapı içine gizlenmiş önemli miktarda uyuşturucunun bulunmasına katkı sağlayarak narkotik ekiplerinin en büyük destekçisi oldu.

-"Rüzgar benim yoldaşım, arkadaşım"

"Rüzgar"ın eğitmeni polis memuru Mehmet Tekin, AA muhabirine, "Rüzgar" ile birlikte il geneli ve sınır kapılarındaki arama ve narkotik operasyonlarında görev aldıklarını söyledi.

4 yaşındaki "Rüzgar"ın 3 yıl önce 2 milyona yakın uyuşturucu hap yakalamasından dolayı yılın köpeği seçildiğini aktaran Tekin, bu yılın ağustos ayında da önemli miktarda uyuşturucu yakalanmasına yardımcı olduğu için ayın köpeği seçilme başarısı gösterdiğini belirtti.

Ayda ortalama 35'i aşkın uyuşturucu operasyonunda görev aldıklarını ifade eden Tekin, "Her sabah düzenli olarak 2 saat eğitimlerimiz oluyor ve hazır bir şekilde göreve gitmeyi bekleriz. Kentteki tüm ilçelerde ev, araç, sınır kapılarında ve limanlardaki ihbar alınan gemilerde uyuşturucu aramalarında köpeğimiz Rüzgar ile aktif şekilde görev alıyoruz. Günün büyük bölümünü eğitimle geçiriyoruz. Rüzgar benim yoldaşım, arkadaşım." dedi.

"Rüzgar"ın günde bir kez kuru mama ile beslendiğini aktaran Tekin, "Köpeğin en özel yakalaması geçtiğimiz aylarda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin bagajında zulalanmış süt kutusu içindeki uyuşturucuyu bulmasıydı. Rüzgar, araçların motor bloklarından, bobin içlerine dahi zulalanmış uyuşturucu maddeleri ele geçirmemizi sağladı. Gel, otur, bekle ve ara komutlarını hemen algılayarak görev köpeği olmasından dolayı bizlerin en büyük yardımcısı oluyorlar."diye konuştu.

Uyuşturucu, Narkotik, Hatay, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödüllü narkotik köpeği 'Rüzgar' uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödüllü narkotik köpeği "Rüzgar" uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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