Son Dakika Haberleri: Ödüllü Öğrencilerden Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret

Ödüllü Öğrencilerden Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON ) işbirliği ile Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen Karadeniz Bölgesi Liseler Arası Yöresel Yemek Yarışmasında ikinci olan öğrenciler Havza Kaymakamı Metin Yılmaz'ı ziyaret ettiler.

Ödüllü Öğrencilerden Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON ) işbirliği ile Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen Karadeniz Bölgesi Liseler Arası Yöresel Yemek Yarışmasında ikinci olan öğrenciler Havza Kaymakamı Metin Yılmaz'ı ziyaret ettiler.

Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Eyüp Aydoğdu, ziyarette, yarışmanın, TAŞPAKON tarafından Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu, Bartın Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği ve Amasra Kaymakamlığı katkıları ile Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde yapıldığını belirtti.

Aydoğdu, "Dokuz ilden toplamda 14 okulun katıldığı Karadeniz Bölgesi Liseler Arası Yöresel Yemek Yarışmasında öğrencilerimiz yöresel yemeğimiz olan kaz tiridi ile 2. oldular. Bu bizim için gerçekten onur verici." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da alınan derecenin önemli olduğunu ifade ederek öğrencileri kutladı.

Öğrenciler ile bir süre sohbet eden ve yarışma ile ilgili bilgiler alan Havza Kaymakamı Metin Yılmaz öğrencileri ve okul idarecilerini tebrik ederek şunları dile getirdi:

"Bölgemiz turizm bölgesi ve okulumuz ilçemize değer katıyor. Ayrıca Havza'nın yöresel yemeği olan tirit ile bu ödülün gelmesi ne kadar kıymetli bir yöresel değere sahip olduğumuzun göstergesi. Havza termali, tiridi ve diğer turizm potansiyellerini harekete geçirdiğinde turizm pastasından daha fazla pay alacaktır. Başarılırınızın devamını diliyorum."

Ziyarete, Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Gönüllü, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Uğur Üstündağ da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:00 Kaynak: AA

Karadeniz, Karadeniz Bölgesi, Amasra, Havza, Güncel
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