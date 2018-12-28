Ödüllü Öğrencilerden Rektör Hotar'a Ziyaret

Dünyaca ünlü mutfakların buluştuğu 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nde düzenlenen ve İstanbul, Kıbrıs, Romanya ve Makedonya'da bulunan birçok üniversitenin katıldığı Uluslararası Yemek Yarışması'nda DEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri 6 altın, 11 gümüş, 4 bronz madalya kazandı. Hazırladıkları birbirinden lezzetli yemeklerle büyük bir başarıya imza atan geleceğin şef adayları, kazandıkları madalyalarla birlikte DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, madalya kazanan öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirerek, elde edilen başarının ülke ve bölge tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Rektör Hotar, "Üniversitemiz, öğrencilerimizi ve projelerini her zaman desteklemiştir. Bugünden sonra da sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuzun uluslararası bir yarışmada elde ettiği bu başarı bizleri gururlandırmıştır. Tüm öğrencilerimizi ve eğitimcilerimizi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

GURURUMUZ OLDULAR

Törende konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Turgay Bucak da, "Hem İzmir hem de ülkemizdeki gastronomi ve turizm açısından büyük önem taşıyan bu organizasyonda öğrencilerimiz elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabarttı. Üniversitemizin ismini yeni başarılarla ulusal ve uluslararası alanda duyurmak için özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Ziyaret sonrası Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri kutlama için getirdikleri pastayı Rektör Hotar ile birlikte kesti. Pasta kesiminin ardından öğrenciler Rektör Hotar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.