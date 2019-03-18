Son Dakika Haberleri: Ödüllü Piyanist Tofig Shikhiyev 'Urfa Divanı'nı Piyano ile İcra Etti

Ödüllü Piyanist Tofig Shikhiyev 'Urfa Divanı'nı Piyano ile İcra Etti

16 dakika önce

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev 'Urfa Divanı'nı piyano ile icra etti Urfa Divanı ilk kez piyanoyla icra edildiŞANLIURFA - Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Piyano Günleri'...

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev 'Urfa Divanı'nı piyano ile icra etti
Urfa Divanı ilk kez piyanoyla icra edildi

ŞANLIURFA - Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Piyano Günleri' kapsamında unutulmaz bir konser verdi. Shikhiyev konserde 'Urfa Divanı'nı piyano ile icra etti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Piyano Günleri' etkinlikleri kapsamında, ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev Şanlıurfa'da konser düzenledi. Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Sahneye çıkan ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, birbirinden güzel eserleri icra ederken, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Shikhiyev konser sonunda davetlilere sürpriz yaparak, Urfa Divanı'nı ilk kez piyanoyla icra etti ve uzun süre ayakta alkışlandı.
Piyanist Tofig Shikhiyev, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Shikhiyev, "Kökleri tarihin en derinlerine kadar dayanan böylesine bir şehirde ve yine böylesine tarihi bir mekanda konser vermek benim için çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:43 Kaynak: İHA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amatör Ligde Skandal Olay! Taraftara Cinsel Organını Gösterdi PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu Emeklilere Yatırılacak Bayram İkramiyelerinin Tarihleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 17:59:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödüllü Piyanist Tofig Shikhiyev 'Urfa Divanı'nı Piyano ile İcra Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]