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Ödüllü projede sanat faaliyetleri devam ediyor
6 saat önce
Boyabat Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun iş birliği kapsamında yürütülen; bayanların boş vakitlerinin sanatla buluştuğu el işi kursları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:03 Kaynak: İHA
Boyabat Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun iş birliği kapsamında yürütülen; bayanların boş vakitlerinin sanatla buluştuğu el işi kursları devam ediyor.
Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini sürdüren Boyabat Belediyesi; projesi Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirilen eski belediye binasında yaklaşık iki aydır ortak faaliyetlerini sürdürüyor. Hafta içi her gün saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında hizmet vermekte olan kurslarda bayanlar; ahşap yakma, dolgu bebek ve makina nakış eğitimlerine katılım sağlayabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan kurslara, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne başvurarak katılmak mümkün. - SİNOP
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