Ödüllü projede sanat faaliyetleri devam ediyor

Boyabat Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun iş birliği kapsamında yürütülen; bayanların boş vakitlerinin sanatla buluştuğu el işi kursları devam ediyor.



Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini sürdüren Boyabat Belediyesi; projesi Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirilen eski belediye binasında yaklaşık iki aydır ortak faaliyetlerini sürdürüyor. Hafta içi her gün saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında hizmet vermekte olan kurslarda bayanlar; ahşap yakma, dolgu bebek ve makina nakış eğitimlerine katılım sağlayabiliyor.



Ücretsiz olarak sunulan kurslara, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne başvurarak katılmak mümkün. - SİNOP