Ödüllü "şeffaf deri", dünyaca ünlü markaların ilgisini çekiyor - Son Dakika

Ödüllü "şeffaf deri", dünyaca ünlü markaların ilgisini çekiyor

21.01.2021 11:09
Ödüllü

Uşak'ta bir deri firmasının geliştirdiği ve uluslararası deri fuarlarında yenilikçilik ödüllerine layık görülen 0,4 milimetre kalınlığındaki şeffaf derinin, uluslararası markaların ürünlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Uşak'ta bir deri firmasının geliştirdiği ve uluslararası deri fuarlarında yenilikçilik ödüllerine layık görülen 0,4 milimetre kalınlığındaki şeffaf derinin, uluslararası markaların ürünlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (UKOSB) deri işleme sektöründe faaliyet gösteren Ahmet Kanay Deri firması, geleneksel deri ürünlerinden farklı malzemeler geliştirmek üzere çalışma başlattı.

Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle deri mühendislerinin yürüttüğü proje sonucu 0,4 milimetre kalınlığında şeffaf deri geliştirildi. Dünya fuarlarında tanıtılan ürün, Fransa ve Hong Kong'daki deri fuarlarında yenilikçilik ödüllerine layık görüldü.

Dünyaca ünlü markaların radarına giren şeffaf deri, giysi ve ayakkabılarda kullanılmaya başlandı.

Firmanın Üretim Müdürü Murat Taşer, AA muhabirine Ar-Ge sürecinde hayli emek ve zaman harcadıkları şeffaf deriye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ürünün ses getireceğini tahmin ettiklerini, salgın sürecinin olumsuz etkisine rağmen ilk sonuçların gayet iyi olduğunu aktaran Taşer, şöyle konuştu:

"Markalar bu ürünü ilk etapta ekstrem bir ürün olarak gördü. Zamanla bununla ilgili iyi bir reklam yapıldı. Birkaç büyük firma deriyi kendi defilelerinde ve kreasyonlarında kullandı. Hem çanta hem ayakkabı hem de giysi olarak kullanıldı. Defilelerinde şeffaf deriden imal edilen ürünleri ön plana çıkaran markalar oldu. Tabii ihracatımız da artmaya başladı. Toplam ihracatımız 1 milyon dolar civarında. Şeffaf deri, bu ihracatımıza yüzde 30-40 civarında bir katkı sağlıyor. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz."

Şeffaf derinin yüksek maliyetli olması nedeniyle ilk etapta lüks markalara hitap ettiğini dile getiren Taşer, başta İtalyan markaları olmak üzere Avrupa'nın önde gelen firmalarına ürün tedarik ettiklerini, Güney Kore, Hindistan ve ABD'ye de ciddi satışlar yaptıklarını kaydetti.

Taşer, "Salgın döneminde olduğumuz için biraz yavaşlama yaşadık. Salgın bittikten sonra yeni defileler ve kreasyonlarla şeffaf derinin dünya modasında adından daha fazla söz ettireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi, Hong Kong, Fransa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödüllü 'şeffaf deri', dünyaca ünlü markaların ilgisini çekiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kremlin'den ABD Başkanı Biden ile ilgili ilk mesaj: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Kartal'da vatandaşların altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu G.Saray ve Başakşehir'in İrfan Can transferi için yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor         
10:41
Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak         
10:33
Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı         
10:17
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın         
09:08
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 11:35:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ödüllü "şeffaf deri", dünyaca ünlü markaların ilgisini çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei