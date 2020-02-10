Ödüllü soprano Burcu Uyar "Madama Butterfly" rolüyle sahnede - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ödüllü soprano Burcu Uyar 'Madama Butterfly' rolüyle sahnede - Son Dakika

Ödüllü soprano Burcu Uyar "Madama Butterfly" rolüyle sahnede

6 saat önce

Avrupa'da birçok ödül kazanan ve La Scala ile Deutsche Oper'de sahne alan Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB) solist sanatçısı Burcu Uyar, Antalya'da "Madama Butterfly" rolüyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Ödüllü soprano Burcu Uyar

Avrupa'da birçok ödül kazanan ve La Scala ile Deutsche Oper'de sahne alan Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB) solist sanatçısı Burcu Uyar, Antalya'da "Madama Butterfly" rolüyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya DOB'den yapılan açıklamaya göre, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait olan Puccini'nin "Madama Butterfly" operası, Yiğit Günsoy rejisiyle 13 Şubat saat 20.00'da sahnelenecek.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Tulio Gagliardo yönetirken Antalya DOB korosu, şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

Türkçe üst yazı ile İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanırken, koreografi Kürşat Kılıç'a ait.

Dünya opera edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan eserde "Madama Butterfly"ı Burcu Uyar, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Melih Tepretmez, "Suzuki"yi Medine Tuganova, "Goro"yu Fatih Şanal, "Bonzo"yu Toygarhan Atuner, "Yamadori"yi Şevket Baha İşler, "Kate"i Emel Öziş, "Il Commissario Imperiale"i Erdi Can Aybaş ve "L'Ufficiale Del Reistro"yu ise Enis Ok canlandıracak.


Burcu Uyar

"Madama Butterfly" rolüyle ilk kez Antalya DOB'de sahne alacak Burcu Uyar, Associazione Lirica eConcertistica Italiana yarışmasını kazanmasının ardından Avrupa'ya gitti. 2006'da Leyla Gencer Şan Yarışması'nda üçüncü olmasının ardından çeşitli Avrupa festivallerinde sahne alan Uyar, 2007'de Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şan Yarışması'nda birinci olduktan sonra 2008'de La Scala'da, 2010'da ise Deutsche Oper'de sahneye çıktı. 2011'de Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Kadın Opera Sanatçısı" seçilen Uyar, 2014'te Semiha Berksoy Ödülleri'nde ise "En İyi Kadın Opera Sanatçısı" ödülüne layık görüldü.

Burcu Uyar, Antalya, Avrupa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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