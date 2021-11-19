Madalyalı sporculardan Başkan Aktaş'a ziyaret - Son Dakika

19 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Madalyalı sporculardan Başkan Aktaş'a ziyaret

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kickboks ve bocce branşlarında uluslararası turnuvalarda dereceye yapan sporcuları kabul etti.

Bursa'da gençleri merkeze alan projeleriyle Türkiye'ye örnek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlik ve spor hizmetlerine yaptığı yatırımlarını karşılığını görmeye devam ediyor. Daha önce Türkiye Belediyeler Birliği'nden 'Genç Dostu Şehir' ödülünü alan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde ise AK Parti Genel Merkezi tarafından 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'nda da ödüle layık görülmüştü. Bursa'da her çocuğun en az bir spor branşıyla ilgilenmeli düşüncesiyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi, uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcuları da ödüllendiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bocce branşındaki uluslararası turnuvalarda derece yapan Hasanağa TOKİ İÖO Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları İnci Ece Öztürk ve Beyza Öztürk ile kick boks branşındaki uluslararası turnuvalarda derece yapan Bursa Tekme Boksu Spor Kulübü sporcuları Berfin Yeşilfidan ve Muhammet Beritan Calayır'ı Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız ve antrenörlerin de yer aldığı ziyarette, Başkan Aktaş tarafından başarılı sporcular altınla ödüllendirildi.

"Her başarıyı önemsiyoruz"

Bursa'yı, Türkiye'yi ve bayrağımızı gururla temsil eden sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başarı elde eden gençleri tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinde gençlere öncelik verdiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden iki kez gençlikle ilgili ödül aldıklarını hatırlattı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı oluşturduktan sonra gençlerin faydasına çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Gerek kendi bünyemizdeki takımlarla, gerekse sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleriyle sürekli irtibat halindeyiz. İnce Ece Öztürk, Dünya Kadınlar ve Erkekler Bocce Şampiyonası basamak müsabakası finalinde gümüş madalya kazandı. İnci'nin daha önceden elde ettiği önemli dereceler de var. Buket Öztürk de çeşitli dünya ve Avrupa şampiyonlarında dereceler elde etti. Berfin Yeşilfidan ise Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Muhammet Beritan Calayır da 71 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu. Ayrıca Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 51 kilo K-1 branşında Faysal Sılıv, 54 kilo Low Kick branşında Bilal Dural dünya ikincisi oldu. Onlardan daha büyük başarılar duyacağımıza inanıyorum. Her başarıyı önemsiyoruz ve sporcularımızı ödüllendiriyoruz. Gençlerimizi, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi kutluyorum. Ülkesine, milletine, bayrağına düşkün, beraberinde başarılar elde eden bir gençlik arzu ediyoruz. Bütün hedefimiz budur" dedi.

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