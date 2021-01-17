Ödüllü Türk filmleri dijital ortamda - Son Dakika

Ödüllü Türk filmleri dijital ortamda

17.01.2021 19:46
Ödüllü Türk filmleri dijital ortamda, System.String[]

Türk sinema sektörünü ilgiyle takip eden sinemaseverler, 'Çevrimiçi Kısa Film Haftası' ile aynı platformda bir araya geliyor

Yunus Emre Enstitüsü, salgın süreciyle birlikte dijital ortama taşıdığı faaliyetlerine yeni yılda da devam ediyor. Enstitünün bu yıl dijital ortamda gerçekleştirileceği ilk kültür-sanat faaliyeti 'Çevrimiçi Kısa Film Haftası' olacak. Londra, Berlin ve Washington DC Yunus Emre Enstitüleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Cut Short, Live Long Çevrimiçi Kısa Film Haftası kapsamında, toplam 13 ödüllü kısa film Almanya, İngiltere ve Amerika'da eş zamanlı olarak 25-30 Ocak 2021 tarihleri arasında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Ödüllü Türk filmleri dijital ortamda

Yunus Emre Enstitüsü, Kısa Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ödüllü Türk filmleri dijital ortamda - Son Dakika Magazin


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