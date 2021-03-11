Ödüllü yapımlar mart ayında da TV+'ta - Son Dakika

Dünyada büyük ilgiyle takip edilen yapımları Türkiye'de ilk defa gösterime sokan TV+, mart ayında da onlarca dizi, film ve belgeseli seyirciyle buluşturacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, televizyon platformu TV+, şubat ayında da diziden filme, spordan belgesel ve çocuk kanallarına kadar zengin yapımlarla izleyicilerin tercihi oldu. Şubat ayında TV+'ı en fazla izleyen şehir İstanbul olurken İstanbul'u İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Antalya, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

Şubat ayında TV+'ta en çok izlenen yapımlar arasında; Oxford İngilizce Sözlüğü'nün oluşturulmasının gerçek hikayesini konu alan "Deli ve Dahi", kaçamadığı hiçbir hapishane olmayan güvenlik uzmanı Ray Breslin'in maceralarını anlatan "Escape Plan 3", hayatından memnun olmayan bir kadının başına aldığı darbe sonrasında değişen yaşantısını işleyen "I Feel Pretty" oldu. Ayrıca aldığı zor davalarla bilinen avukat Emma Bonville'in son davasındaki zorlu süreçleri konu edinen "Fearless" ve hayatını sadece evine ve kocasına adamış bir ev hanımı olarak görünen Neslihan'ın, eşiyle ilgili bazı gerçekleri öğrenmesiyle gelişen olayları anlatan "Sofra Sırları" filmi de en çok izlenenler arasında yer aldı.

Ödüllü yapımlar seyirciyle ilk kez TV+'ta buluşuyor

TV+, şubat ayında da tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği ödüllü yapımları seyircilerle buluşturdu. "A Confession", 2021 Altın Küre Ödülleri'nde 5 adaylığını, en iyi komedi dizisi dahil 2 ödül ile taçlandıran "Schitt's Creek"in ilk sezonu, İngiltere'de çok başarılı bir sitcom'a imza atan senarist bir çiftin Amerika'dan teklif aldıktan sonraki hayatlarını anlatan Matt LeBlanc'ın başrolde olduğu "Episode"un 2. sezonu, yürekleri sızlatan bir başka kayıp hikayesine odaklanan "The Missing"in 2. sezonu ve iki üniversiteli yakın kız arkadaşın dahil oldukları arkadaş grubundan sonra sınanan dostluklarını anlatan "Clique'in 2. sezonu 26 Şubat'ta sadece TV+ ekranlarında yayınlandı.

Mart ayında sadece TV+'ta ekranlarında seyirciyle buluşacak dizilerin arasında 3, 4, ve 5. sezonları yayınlanacak "Epidodes" ve "Schitt's Creek"in haricinde 'Bancroft', Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Carice van Houten'in de yer aldığı Red Light, 1980'lerden kalma çözülmemiş iki çifte cinayetin 2006 yılında yeniden araştırılmaya başlamasını konu alan 'The Pembrokeshire Murders' yer alıyor.

'Romolus', 'The Bay', Anna Paquin'in başrolde olduğu 'Flack'in ikinci sezonu da mart ayında sadece TV+'tan izlenebilecek diğer yapımlar arasında yer alıyor.

Çocuklar için 84 çizgi dizi TV+'a eklendi

Çocukları da unutmayan TV+, mart ayında minik izleyicileri için 84 yeni çizgi diziyi kataloğuna ekledi. Sevimli tek boynuzlu bir at, eski bir cadı ve ürkütücü bir hayalet ile arkadaş olan Dorg isimli çocuğun maceralarını konu alan 'Dorg Van Dango', Sanjay adlı 12 yaşındaki bir çocuğun ailesi ile yaşadığı komik anılara odaklanan Nickelodeon yapımı 'Sanjay & Craig', Disney XD'nin dördüncü orijinal dizisi olan ve dünyanın en büyük korkusuzu olmayı hedefleyen bir çocuğu konu alan 'Kick Buttowski', köpek kardeşlerin maceralarını anlatan Disney yapımı 'Puppy Dog Pals' ve Şeytan Diyarı'nda kısılmış ve kötülükle mücadele eden 14 yaşındaki genç bir kızın yaşadıklarını anlatan 'The Owl House' platforma eklenen yapımlar arasında bulunuyor.