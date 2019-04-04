Son Dakika Haberleri: Ödüllü Yarışma Sayesinde 1 Ton Elektronik Atık Toplandı

Ödüllü Yarışma Sayesinde 1 Ton Elektronik Atık Toplandı

31 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Türkiye'de ilk kez kendi personeli arasında "Ödüllü Elektronik Atık Yarışması" düzenledi.

Ödüllü Yarışma Sayesinde 1 Ton Elektronik Atık Toplandı, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Türkiye'de ilk kez kendi personeli arasında "Ödüllü Elektronik Atık Yarışması" düzenledi. E-Atık Yarışması ile "Elektronik atıklarınızı dönüştürelim, atıklarınıza yeni bir hayat verelim" sloganıyla yarışmayı kazanan ilk üç personele ödülleri verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortak sürdürdüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliğiyle ödüllü e-atık toplama yarışması sayesinde 1 ton elektronik atık toplandı. Yarışma kapsamında kilogram bazında toplanan elektronik atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans alınan toplama, ayırma ve işleme tesisi TBT'ye 'Mobil Tehlikeli Atık Taşıma' (MOTAT) sistemi ile teslim edilerek geri dönüşüme kazandırıldı.

TÜBİSAD Çevre Mühendisi Bengisu Evrensel, kamu kurum ve kuruluşları arasında atık toplama konusunda Büyükşehir Belediyesinin büyük bir fark sağladığına dikkat çekerek, "Yetkilendirilmiş kuruluş olarak elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırmak, kamuoyunda farkındalık oluşturmak, elektronik atık bilincini sağlamak ve insanların bu konuda eksik yanlarını tamamlamak için bu kampanyayı başlattık. İlk kez bu kampanyayı Büyükşehir Belediyesi ile başlattık. İlk olmasına rağmen kampanya beklentinin üzerinde ilgi gördü. Bu işbirliği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yarışmada birinci olarak dizüstü bilgisayar kazanan Furkan Kaya ise, "Elektronik cihazların içeriğindeki zararlı atıklarda kurşun bulunuyor. Bu nedenle insanlar ve doğa için tehlike oluşturuyor. Yarışma sayesinde hem çevreye hem de topluma hizmet etmiş olduk. Tüm insanları bu konuda daha bilinçli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Yarışmada ikinciliği kazan Ahmet Nezih Koçak'a yazıcı, üçüncülüğü kazanan Muhammet Kuzey'e ise ses sistemi ödülü verildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:52 Kaynak: İHA

Türkiye, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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