Son Dakika Haberleri: Ödüllü Yazar Osm'de Okurlarıyla Buluştu

Ödüllü Yazar Osm'de Okurlarıyla Buluştu

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Mart Kültür Sanat Etkinlikleri Yazar Güray Süngü'nün 'İbrahim'in Kaybettiğini Bulmasıdır' kitabının söyleşisi ve imza günü programı ile devam etti.

Ödüllü Yazar Osm'de Okurlarıyla Buluştu, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Mart Kültür Sanat Etkinlikleri Yazar Güray Süngü'nün 'İbrahim'in Kaybettiğini Bulmasıdır' kitabının söyleşisi ve imza günü programı ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri 'İbrahim'in Kaybettiğini Bulmasıdır' kitabının söyleşi ve imza günü programı Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirildi. 2010 yılında Oğuz Atay Roman Ödülü, 2011 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü ve 2014 yılında Necip Fazıl Hikaye Ödülü'nü kazanan Yazar Süngü, kitaplarını yazarken nelere dikkat ettiğini ve okuyucu kitlesinden beklentilerini anlattı. Programın sonunda ise Süngü okurlarının kitaplarını imzaladı.

Süngü, "İlk romanım 4. tekil şahıstı tamamen kendi dünyamdan esinlenerek yazmıştım. İlk romanımı yazarken az karakterli olduğunu düşünüyordum sonrasında daha az karakterli romanlar yazdığımı fark ettim. Kendimi anlattığım karakterlerde ifşa olmamak için düşünce yapısını kendi düşünce yapımla bağdaştırırım fakat yaşam tarzını bana çok ters olan bir yaşam tarzıyla yansıtırım. İbrahim'in Kaybettiğini Bulmasıdır kitabımı da yazarken öncelikle İbrahim gibi düşünmeyi öğrenmek için yazmaya başladım. Dünyanın hepsi beni anlasın istemiyorum. Sadece benim kafa yapımdaki insanların beni anlamasını istiyorum. Benim gibi tuhaf yazarlar için anlaşılma kaygısı yok deniliyor fakat durum bu şekilde değil anlaşılma kaygım kesinlikle var sadece anlaşılmak istediğim kitle biraz daha dar" ded, - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:08 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güray Süngü, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özcan Deniz'den Boşanma İddialarına Fotoğraflı Cevap! Yeni Zelanda'daki Saldırıda, Teröriste Silahsız Karşı Koyan Kahraman Göçmen Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz Yıllar Sonra O Sokağa Gitti; Yorgancıyı, Kömürcüyü ve Berberi Sordu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 18:33:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödüllü Yazar Osm'de Okurlarıyla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]