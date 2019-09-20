Son Dakika Haberleri: "Ödülü aldık ancak sorumluluklarımız daha da arttı"
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"Ödülü aldık ancak sorumluluklarımız daha da arttı"

1 saat önce

Literatüre giren "Prostat Kanserinde Yeni Hücresel Bir Mekanizmanın Aydınlatılması" konulu çalışmasıyla Sağlık Bilimleri Kategorisi'nde YÖK Üstün Başarı Ödülü alan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr.

Literatüre giren "Prostat Kanserinde Yeni Hücresel Bir Mekanizmanın Aydınlatılması" konulu çalışmasıyla Sağlık Bilimleri Kategorisi'nde YÖK Üstün Başarı Ödülü alan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Erzurumlu, bu başarıdan büyük mutluluk duyduğunu ancak sorumluluklarının daha da arttığını söyledi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, Sağlık Bilimleri Kategorisi'nde YÖK Üstün Başarı Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Erzurumlu, SDÜ Eczacılık Fakültesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erzurumlu, hücrelerin kontrol sistemi ve mekanizması üzerine uzun yıllardır çalışma yaptığını, mekanizmayla alakalı çok çalışma olmasına rağmen hala aydınlatılmamış birçok nokta bulunduğunu dile getirdi.

Mekanizmanın prostat kanserindeki olası potansiyel rolünün ortaya konulduğunu aktaran Erzurumlu, "Prostat kanserinde testosteron düzeylerinin oldukça önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu mekanizmanın, testosteronlar aracılığıyla nasıl kontrol edildiğini ve regile edildiğini ortaya koyan bir çalışma yaptık. Literatüre ilk kez böyle bir çalışma girdi." dedi.

Çalışmalarının, Nature-Scientific Reports'ta yayınlandığını belirten Erzurumlu, bunun literatüre girmesinin Türkiye için önemli bir başarı olduğunu anlattı.

Erzurumlu, şunları kaydetti:

"Böyle bir ödül almak çok güzel. Hepimiz çok heyecanlıydık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk defa bulundum. Cumhurbaşkanımız toplantıda, üniversitedeki eğitim kurumlarımızdan akademik çalışmalarına daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yönelmelerini rica etti. Biz de elimizden geldiğince vatanımıza, milletimize yararlı öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Ödülü aldık ancak bizim sorumluluklarımız daha da arttı."

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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