Son Dakika Haberleri: Odun Almak İçin Gitti Odunlukta Cansız Bedeni Bulundu

Odun Almak İçin Gitti Odunlukta Cansız Bedeni Bulundu

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde odun almak için evden çıkan yaşlı adamın cansız bedeni, yakınları tarafından odunlukta bulundu.

Odun Almak İçin Gitti Odunlukta Cansız Bedeni Bulundu, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde odun almak için evden çıkan yaşlı adamın cansız bedeni, yakınları tarafından odunlukta bulundu.

Olay, Akyazı ilçesi Uzuncınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşi hastanede yoğun bakımda tedavi gören 69 yaşındaki Abil Şafak, odun almak için evden çıktı. Şafak'a ulaşamayan yakınları, aramak için girdikleri odunlukta yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldular. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Şafak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesinin ardından Şafak'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine gönderildi.

Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Abil Şafak'ın eşinin de geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa
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