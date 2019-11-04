Son Dakika Haberleri: Odun ateşinde, traktör kasasında senfonik konser
Son Dakika Kültür Sanat Odun ateşinde, traktör kasasında senfonik konser

Odun ateşinde, traktör kasasında senfonik konser

6 saat önce

Odun ateşinde, traktör kasasında senfonik konser Kazdağları'nın eteklerinde köyde senfonik konserBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kırsal mahallede (köyde) traktör römorklarının sahne olarak kullanıldığı ve ısınmak için odun ateşlerinin varillerde yakıldığı senfonik konser büyük ilgi gördü.

Odun ateşinde, traktör kasasında senfonik konser

Kazdağları'nın eteklerinde köyde senfonik konser

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kırsal mahallede (köyde) traktör römorklarının sahne olarak kullanıldığı ve ısınmak için odun ateşlerinin varillerde yakıldığı senfonik konser büyük ilgi gördü.

Kazdağları'nın eteklerinde Mehmetalan Mahallesi'nde, traktör römorklarını sahne olarak kullanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve TRT sanatçılarından oluşan 25 kişilik Turkish Brass Ensemble Orkestrası, ilginç bir konsere imza attı.

Mehmetalan kırsal mahallesi eski okul bahçesinde sanatçıların ve seyircilerin ısınması için varil içinde yakılan odun ateşi eşliğindeki konsere soğuk havaya rağmen yediden yetmiş yediye yoğun katılım gözlendi.

Genel sanat yönetmenliğini İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Kenan Gökkaya, sanat koordinatörlüğünü Hikmet Çokağır'ın yaptığı konserde solist olarak Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Derya Derin ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden Tenor Burak Dabakoğlu katıldı.

İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ tarafından seslendirilen şiirlerin de renk kattığı konser kapsamında sahne alan efeler büyük ilgi ile izlendi. Çocuklara klasik müzikte kullanılan müzik aletleri tanıtıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Senfonik konser Mehmetalan'da 2008 yılında ilk defa icra edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Turkish Brass Ensemble Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Kenan Gökkaya da çağdaş müzik kültürünü ve güzel sanatları kentten alıp köye getirdiklerini söyledi.

Odun ateşinde, traktör kasasında senfonik konser

Kazdağları, Edremit, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı
İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapacak Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 19:07:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odun ateşinde, traktör kasasında senfonik konser
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]