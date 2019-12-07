Son Dakika Haberleri: Odun çekerken traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Odun çekerken traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alandan traktörle odun çeken Hayri Çelik (25), devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Odun çekerken traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti, System.String[]

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alandan traktörle odun çeken Hayri Çelik (25), devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde, Ulus'a bağlı İnceçam Köyü Sefer Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda odun çeken işçi Hayri Çelik yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Çelik, traktörün altında kaldı. Diğer orman işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince traktörün altından çıkarılan Çelik'in sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in cesedi morga kaldırıldı.


AFAD, İşçi, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:06 Kaynak: DHA
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