Odun çekerken traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, ormanlık alandan traktörle odun çeken Ali Turan (38), devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çubuk'a bağlı Yukarı Çavundur Mahallesi sınırları içerisindeki Aydos Yaylası'nda ormanlık alanda çalışan orman işçisi Ali Turan yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Turan, traktörün altında kaldı. Diğer orman işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerince traktörün altından çıkarılan Turan'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Turan'ın cesedi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.