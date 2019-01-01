Odun Dizdiği Balkondan Boşluğa Düştü
45 dakika önce
- Odun dizdiği balkondan boşluğa düştü Odun dizdiği balkonun korkulukları kırılınca dördüncü kattan aşağı düştüHATAY - Hatay'da, sobada yakmak için aldığı odunları balkona dizmeye çalışan bir kişi, yaslandığı balkon korkulukları kırılınca dördüncü kattan aşağı boşluğa düştü.
- Odun dizdiği balkondan boşluğa düştü
Odun dizdiği balkonun korkulukları kırılınca dördüncü kattan aşağı düştü
HATAY - Hatay
'da, sobada yakmak için aldığı odunları balkona dizmeye çalışan bir kişi, yaslandığı balkon korkulukları kırılınca dördüncü kattan aşağı boşluğa düştü.
Olay, merkez ilçe Antakya
'nın Kuyulu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobada yakmak için aldığı odunları balkona dizen Hasan Arslan
(30), yaslandığı balkon demirleri kırılınca dördüncü kattan aşağıya düştü. Bina boşluğuna düşen Hasan Arslan'ın sesini duyan komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bina boşluğuna düşen Hasan Arslan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Hasan Arslan, Hatay Bölge Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.
Vücudunun birçok noktasında kırıklar olduğu öğrenilen Hasan Arslan'ın hayati tehlikesi sürüyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:11 Kaynak: İHA
Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı
Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada
Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi