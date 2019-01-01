Son Dakika Haberleri: Odun Dizdiği Balkondan Boşluğa Düştü

Odun Dizdiği Balkondan Boşluğa Düştü

45 dakika önce

- Odun dizdiği balkondan boşluğa düştü Odun dizdiği balkonun korkulukları kırılınca dördüncü kattan aşağı düştüHATAY - Hatay'da, sobada yakmak için aldığı odunları balkona dizmeye çalışan bir kişi, yaslandığı balkon korkulukları kırılınca dördüncü kattan aşağı boşluğa düştü.

- Odun dizdiği balkondan boşluğa düştü
Odun dizdiği balkonun korkulukları kırılınca dördüncü kattan aşağı düştü

HATAY - Hatay'da, sobada yakmak için aldığı odunları balkona dizmeye çalışan bir kişi, yaslandığı balkon korkulukları kırılınca dördüncü kattan aşağı boşluğa düştü.
Olay, merkez ilçe Antakya'nın Kuyulu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobada yakmak için aldığı odunları balkona dizen Hasan Arslan (30), yaslandığı balkon demirleri kırılınca dördüncü kattan aşağıya düştü. Bina boşluğuna düşen Hasan Arslan'ın sesini duyan komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bina boşluğuna düşen Hasan Arslan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Hasan Arslan, Hatay Bölge Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.
Vücudunun birçok noktasında kırıklar olduğu öğrenilen Hasan Arslan'ın hayati tehlikesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:11 Kaynak: İHA

Hasan Arslan, Hatay, 3. Sayfa
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