Odun gibi görünüyoruz
6 saat önce
Şarkıcı, bir takipçisinin "Sahnede dans edecek misiniz?
Şarkıcı, bir takipçisinin "Sahnede dans edecek misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Sahneye yakışan bir kadın olduğumu da düşünüyorum. Ancak hoplayıp zıplamak bana göre değil. Çünkü uzun boylular dans edince hoş durmuyor, odun gibi görünüyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:25
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