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Odun gibi görünüyoruz

6 saat önce

Şarkıcı, bir takipçisinin "Sahnede dans edecek misiniz?

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Şarkıcı, bir takipçisinin "Sahnede dans edecek misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Sahneye yakışan bir kadın olduğumu da düşünüyorum. Ancak hoplayıp zıplamak bana göre değil. Çünkü uzun boylular dans edince hoş durmuyor, odun gibi görünüyoruz."

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:25 
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