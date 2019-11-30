Şarkıcı, bir takipçisinin "Sahnede dans edecek misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Sahneye yakışan bir kadın olduğumu da düşünüyorum. Ancak hoplayıp zıplamak bana göre değil. Çünkü uzun boylular dans edince hoş durmuyor, odun gibi görünüyoruz."