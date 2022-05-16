Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü: Serbest bırakıldılar! - Son Dakika
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Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü: Serbest bırakıldılar!

16.05.2022 13:30
Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü: Serbest bırakıldılar!

Osmaniye'de, ormanda kaçak kestikleri odunları taşıdıkları kamyonetlerini durduran orman muhafaza memurlarından Atilla Yıldız'ı dövdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 odun kaçakçısı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Osmaniye'de İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak kesilmiş odunların taşındığı belirlenen kamyoneti durdurdu. Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü.

MESLEKTAŞLARI KURTARDI

Yıldız, yanında bulunan meslektaşları tarafından saldırganların elinden kurtarıldı. Başından ve gözünden yaralanan Yıldız, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Atilla Yıldız'a saldıran 4 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest kaldı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü: Serbest bırakıldılar! - Son Dakika


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