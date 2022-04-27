Son dakika haberleri! Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü

27.04.2022 19:35

Son dakika 3. sayfa haberine göre Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi odun yüzünden tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi odun yüzünden tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ömer Arıcı (62), komşusu Ş. S. tarafından ekmek bıçağı ile bıçaklanmak suretiyle ağır yaralandı. Yaralı adamı yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Arıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Komşusunu bıçaklayan kişi saklandığı evinde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Olaya şahit olan komşuları ise, iki kişi arasında odun alınması nedeniyle tartışma yaşandığını, tartışmanın ardından şahsın komşusunu bıçakladığını belirtti. Öte yandan cinayet şüphesi ile gözaltına alınan şahsın yapılan incelemesinde zihinsel ve bedensel engelli raporu olduğu belirlendi.

Son dakika haberleri! Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberleri! Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberleri! Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberleri! Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberleri! Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberleri! Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberleri! Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberleri! Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberleri! Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberleri! Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Odun kavgası cinayetle bitti: Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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